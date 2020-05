Curado da Covid-19, Andrea Bocelli doa plasma do sangue para pesquisa

O tenor italiano Andrea Bocelli disse nesta terça-feira (26) que contraiu o novo coronavírus e fez uma doação de plasma sanguíneo para um estudo sobre um possível tratamento contra a covid-19. O artista conversou com jornalistas do lado de fora do Hospital Cisanello, em Pisa, na Toscana, e disse não ter tido nenhum sintoma além de febre leve. Sua esposa e seus filhos também contraíram o vírus.

Segundo Bocelli, ele descobriu a infecção no dia 10 de março, quando entrou em vigor a quarentena nacional na Itália. Cerca de um mês depois, ele faria uma histórica apresentação na Catedral de Milão, vazia por causa da pandemia.

“Fiz o exame e vi que estava positivo. Sinceramente, quando descobri, em 10 de março, pulei na piscina porque me sentia bem”, disse o tenor.

A Empresa Hospitalar-Universitária de Pisa (Aoup) conduz um estudo sobre a eficácia do plasma de pacientes curados da covid-19 no tratamento de pessoas infectadas – a parte líquida do sangue carrega os anticorpos necessários para combater a doença.

Essa terapia já vem sendo testada em diversos hospitais do país e também é alvo de um estudo de âmbito nacional liderado pelo Instituto Superior da Saúde (ISS) e pela Agência Italiana de Remédios (Aifa).

*Com informações do Estadão