Governo divulga resultado do 3º lote do ‘Fica na Rede, Maninho’

Manaus- A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, divulgou, nesta segunda-feira (25), o resultado final do terceiro lote do “Fica na Rede, Maninho”. A lista completa com os 100 contemplados, nesta etapa do edital, está disponível na aba “Editais” do Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ).

Segundo o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, o edital realizado em caráter de emergência por conta da crise ocasionada pela Covid-19 teve 791 projetos inscritos e 290 contemplados nos três lotes. Ele destaca que entre as categorias aprovadas estão 52 de Ações Formativas, 52 de Artes Cênicas, 13 de Artes Visuais, 66 de Audiovisual, 31 de Literatura e 76 de Música.

“Fechamos este ciclo com uma avaliação positiva principalmente porque, além de estimular a difusão de produções artísticas e de ações de capacitação neste enfrentamento da crise na cadeia produtiva da cultura e economia criativa, a lista de aprovados traz 150 artistas que não tinham cadastro ativo na Secretaria”, afirma o secretário. “Essa é a nossa proposta, ampliar o atendimento para diferentes públicos para que todos tenham acesso ao que é oferecido pelo Estado”, completa.

Os vídeos contemplados no edital são exibidos no Facebook da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam). Também são disponibilizados no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e aplicativo Cultura.AM.

Na TV Encontro das Águas, o programa #FicaNaRedeManinho é exibido aos domingos, às 17h, com reprise às quartas-feiras, às 19h30. Já as obras literárias enviadas, cujos projetos forem selecionados, serão disponibilizadas na Biblioteca Virtual do Amazonas.

‘Fica na Rede, Maninho’

O edital foi aberto para pessoas jurídicas e físicas, maiores de 18 anos, que puderam inscrever até três propostas, uma em cada lote. O “Fica na Rede, Maninho” abrangeu vídeos nas áreas de Artes Cênicas, Música, Artes Visuais, Audiovisual, Literatura e uma categoria denominada “Outras”, voltada a projetos que envolvam duas ou mais linguagens artísticas ou que não se encaixaram em nenhuma das modalidades na concepção do proponente. O edital também contemplou Ações Formativas, como vídeos teóricos e práticos nas diversas linguagens artísticas.

Atendimento

Para dar suporte a artistas, produtores culturais e profissionais que compõem a cadeia produtiva do segmento no estado e amenizar os impactos causados pelo isolamento social, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa segue com o canal de atendimento disponível diariamente, das 8h às 20h, por meio dos telefones (92) 99177-6442 (WhatsApp) e (92) 3232-5555, e do e-mail [email protected]

Entre os serviços oferecidos estão esclarecimentos sobre programas e editais que estão com inscrições abertas e outras iniciativas que contemplam a classe artística, além de encaminhamentos para escuta, orientação e assistência psicossocial, atendimento psicológico e articulação de parcerias com órgãos do Estado para atender às principais demandas apresentadas.

*Com informações da assessoria