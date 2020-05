Operadora comunica adiamento do Festival Folclórico de Parintins

Festival Folclórico de Parintins - Bois Garantido e Caprichoso | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A empresa Amazon Best - contratada pelos bois Caprichoso e Garantido para a venda dos ingressos e camarotes do Festival Folclórico de Parintins comunicou oficialmente na tarde desta terça-feira (21) o adiamento do evento, devido a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a nota, distribuída a imprensa, os ingressos de quem comprou antecipadamente, continuarão sendo válidos para a nova data a ser acordada.



Veja a nota completa da empresa Amazon Best:

Em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus, diversos eventos culturais foram cancelados, haja vista o isolamento social ser uma das recomendações necessárias para combater a disseminação da Covid-19. Com isso, a Amazon Best - contratada pelos bois Caprichoso e Garantido para a venda dos ingressos e camarotes do Festival Folclórico de Parintins – primeiramente, se solidariza às famílias vítimas da Covid-19 e presta homenagem aos profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia.

Desde que assumiu a venda da bilheteria do Festival de Parintins, em 2017, a empresa injetou novas energias no evento, com ideias e ações criativas para proporcionar uma experiência memorável a todos que participam deste que é um dos maiores espetáculos da terra.

A Amazon Best não é realizadora do Festival, mas sempre procurou ir além, promovendo o festival no Brasil e no exterior e estabelecendo um relacionamento participativo e transparente com todos os envolvidos. Para desenvolver com êxito suas atividades, sempre contou com o apoio da organização do evento e das diretorias dos bois.

Por isso, diante da realidade imposta pela Covid-19, a empresa comunica o adiamento do Festival Folclórico de Parintins 2020, o qual seria realizado nos dias 26, 27 e 28 de junho, aguardando que os realizadores - Secretaria de Estado da Cultura, Prefeitura Municipal de Parintins e Agremiações Folclóricas Caprichoso e Garantido - anunciem, em breve, a nova data do evento.

Devido ao fato que nenhuma esfera estava preparada para os impactos sociais e financeiros da pandemia, bem como pelo setor de eventos e turismo ter sido um dos mais atingidos, a Amazon Best agradece a compreensão de todos os clientes neste momento excepcional.

Ingressos

Para os clientes que compraram ingressos para o Festival de Parintins 2020, fiquem tranquilos, pois seus ingressos já estarão válidos para a nova data do evento. Se pelas atuais circunstâncias ou por qualquer outro impedimento não puder participar do evento, o cliente terá as opções de solicitar o crédito do valor gasto no ingresso, para utilização em outros eventos produzidos pela Amazon Best, ou então o reembolso integral, que serão efetuados conforme as condições estabelecidas pela MP 948/20, publicada pelo Governo Federal no seguinte endereço eletrônico: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv948.htm .

Se você adquiriu ingressos na Bilheteria Digital, aguarde a definição da nova data do festival ou solicite o reembolso no site bilheteriadigital.com ou envie um email para [email protected]

Clientes que adquiriram ingressos nas lojas físicas em Manaus e Parintins, a Amazon Best aguarda as diretrizes das autoridades para a reabertura e início do atendimento presencial, que será realizado conforme agendamento.

A Amazon Best agradece a compreensão e espera compartilhar com você novos momentos de alegria. Aguarde, em breve você irá sentir Parintins.