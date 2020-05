Eventos virtuais são formas de celebrar aniversário em casa

A jornalista Rebeca Mota, 25 anos, precisou recorrer ao parabéns on-line para festejar o dia 25 de maio | Foto: Max Ferreira

Manaus - Não é porque não pode sair de casa, que deve deixar o aniversário passar em branco. Na verdade, a ocasião pode ser uma ótima oportunidade para conectar as pessoas, mesmo que virtualmente, e viver um momento de descontração em meio à quarentena.



A jornalista Rebeca Mota, 25 anos, precisou recorrer ao parabéns on-line para festejar o dia 25 de maio, quando completou mais um ano de vida. “A data do meu aniversário sempre foi muito especial para mim, justamente por partilhar esse dia com as pessoas que amo, minha família, e amigos”, justifica. “Com a pandemia, vi a dificuldades de alguns amigos em querer comemorar e não conseguir, então foi quando eu resolvi apostar em live de aniversário, pois não tem burocracia de as pessoas baixarem apps como zoom e outros”, recorda, sobre como surgiu a ideia

Rebeca Mota optou por fazer festa virtual pelo Instagram | Foto: Max Ferreira

Ela conta que ao compartilhar a ideia com um grupo de amigas recebeu bastante incentivo e decidiu realizar a festa virtual. No aniversário participaram mais de 100 amigos e familiares de Manaus, Espírito Santo, Aracaju, Minas Gerais e Curitiba. “Aproximei toda galera, entre amigos, familiares e colegas do trabalho em um único lugar, todos participaram, interagiram, foi incrível”.

No aniversário participaram mais de 100 amigos e familiares de Manaus, Espírito Santo, Aracaju, Minas Gerais e Curitiba | Foto: Max Ferreira/

Como fazer a festa virtual?



Com o auxílio da tecnologia, reunir as pessoas em uma festa virtual não é uma tarefa difícil. Somente no Pinterest, a busca por "festa de aniversário virtual" aumentou 7146% ao longo dos últimos dias. Por conta disso, reunimos algumas dicas de como celebrar esta data tão especial com amigos e familiares.

Como organizar e planejar a festa?

O cerimonialista Lucas Festeggiare, de 25 anos, criou um projeto voltado para a realização de festas virtuais. Os clientes escolhem pacotes que incluem desde a transmissão até o buffet da festa.

“Estamos passando por um momento difícil com a Covid-19. Sem aglomeração não tem festas. Então resolvemos investir nas festas virtuais de maneira inovadora. E percebemos a necessidade das pessoas em festejar com seus convidados. Eu vi a carência das pessoas ao acompanhar a live dos famosos”, afirmou Lucas.

A Festeggiare lançou a primeira festa virtual no dia 25 de maio | Foto: Max Ferreira

A Festeggiare lançou a primeira festa virtual no dia 25 de maio e no perfil da empresa mais de 800 pessoas estiveram presentes no lançamento.



Decoração

A Festeggiare trabalha com parceiros como a Donalina que oferece o serviço de locação de itens para decoração de festas.

Para quem quiser alugar, basta entrar em contato no @donalina_ ou pelo número (92) 999105-1639.



O projeto da festa é todo planejado pelo Lucas Festeggiare, que pensa em cada detalhe da decoração. Ele projeta, decora e organiza tudo.

Para mais informações com a Festeggiare: (92) 99290-4834 ou @festeggiareeventos

Detalhes da decoração | Foto: Max Ferreira

Brilho da festa

A decoração da festa virtual não pode deixar de existir | Foto: Max Ferreira

E um dos brilhos da decoração são os balões. A Balões D’Cor está com delivery de todos os seus balões, em todas as zonas de Manaus. A proprietária da loja, Vanessa Martins, conta que as vendas dobraram neste período de pandemia.



“As vendas dos balões não foram afetadas, muito pelo contrário, estamos tendo venda dos nossos produtos consideravelmente maior do que estávamos vendendo antes de tudo isso. As pessoas passaram a comemorar em casa, e por não ter a oportunidade de ‘convidar’, acredito que estejam investindo mais nas decorações com balões a gás para registrar esses momentos que vai de aniversário, revelação do sexo do bebê, como até pedidos de casamento, pois, os balões são capazes de representar seus maiores sentimentos, e para isso temos balões para todas as ocasiões”, revela Martins.

A Balões D'Cor antes da pandemia era 90% online e hoje está 100% | Foto: Max Ferreira

A loja antes da pandemia era 90% online e hoje está 100%. “Sempre acreditei na facilidade de oferecer ao meu cliente produtos de qualidade no conforto de sua casa, e com a pandemia não está sendo diferente. Oferecemos um catálogo na nossa página do Instagram já com os preços para facilitar o cliente na hora da escolha de seu produto. O pagamento também é 100% online e para retirada dos arranjos de balões, o cliente tem a opção de escolher a retirada no nosso drive thru na loja ou o nosso delivery, conforme dia e hora marcado”.

A proprietária da Balões D'Cor, Vanessa Martins, conta que as vendas dobraram neste período de pandemia | Foto: Max Ferreira

Em meio à pandemia, mas com a loja ‘bombando’ com as vendas on-line, a Balões D'cor está fazendo dois anos de existência neste mês de junho.



“A loja surgiu de uma vontade de abrir um espaço no bairro Cidade Nova, que a princípio não tinha nada em mente do que seria, mas que tinha que ser na Cidade Nova. E depois de pensar em várias possibilidades de empreendimento vi que na Cidade Nova não havia uma loja de balões que trabalhasse com gás hélio e eu como mãe de duas crianças, sempre gostava de encomendar arranjos de balões para mesversário, e foi daí que percebi que poderia ser algo interessante”, conta.

Para quem quer encomendar balões, a loja oferece preços acessíveis. Basta entrar em contato (92) 99233-2131 ou no @baloes.dcor.

Mural com luzes



Uma alternativa é criar um mural de fotos e recados e contorná-lo com o fio das luzinhas. Além de deixar o ambiente lindo, a ideia traz um toque aconchegante e você ainda pode relembrar bons momentos.

A Groo Fest, uma empresa especializada no entretenimento, possui uma ideia inovadora para o evento. Eles disponibilizam um expositor de fotos onde lembra os melhores momentos do cliente. Em tempos de festa virtual, esta é uma ótima proposta para que os convidados que estão do outro lado da tela se verem.

Mural de fotos da Groo Fest | Foto: Max Ferreira

Os três tipos de serviços que eles disponibilizam para a festa:



- Fotopress: serviço de fotolembrança por captura de hashtag. Uma alternativa simples e tecnológica para seus convidados. Experiência: Sua festa pelo olhar de quem vive.

A Groo Fest, uma empresa especializada no entretenimento | Foto: Divulgação

- Clickpress: serviço de fotolembrança pela captura das lentes do nosso fotógrafo. Uma alternativa para um público mais tradicional. Experiência: Todo mundo tem seu momento registrado.



- Grua Machine: serviço de captura de lembrança por meio de uma grua (máquina de bichinhos). Uma forma inovadora de distribuir suas lembranças. Experiência: Sabe aquele dinheiro que você gastou tentando pegar pelúcia na máquina? Aqui não tem conversa, você realmente pega sua lembrança.

Para mais informações: (92) 98278-1006 ou @groofest.

Maquiagem e cabelo



Para quem quer ficar mais bonita para os convidados, mas sem sair de casa. Existe em Manaus profissionais que vão até o conforto do cliente, todos equipados com máscara e álcool em gel.

Produção da festa virtual | Foto: Max Ferreira

O Will Pena é maquiador e Hair Stylist. Ele vai diretamente até o cliente deixa-lo mais bonito para o evento.



Para contratá-lo, basta entrar em contato no @penawill.

Comes e bebes

Brigadeiros da Ana Doces | Foto: Max Ferreira





Os docinhos de festa não podem faltar. A Ana Doces leva cento de brigadeiros no conforto do lar do cliente com várias opções de sabores. Preços acessíveis dos brigadeiros, feitos com amor.

Brigadeiros da Ana Doces feito com carinho para os clientes | Foto: Max Ferreira

Para encomendar, basta mandar mensagens no @anadoces.manaus ou no número (92) 9 9156-4512.

Brigadeiros para a festa virtual | Foto: Max Ferreira

Uma opção de delícia para a festa | Foto: Max Ferreira

E já para quem quer comer algo salgado, mas não quer ir preparar nada, a Pizzaria em Casa oferece pizzas em vários sabores para as festas virtuais. Os proprietários da Pizzaria, o casal Leane e Iury Barros, diante da pandemia tiveram que inovar e investir em um novo ramo.

Pizza em Casa da Pizzaria em Casa | Foto: Max Ferreira

“Tivemos que fechar as portas definitivamente do antigo estabelecimento que nós tínhamos. Passamos por uma série de situações difíceis, mas não baixamos a cabeça e o nosso antigo sócio tinha algumas ‘ferramentas’ para começarmos uma pizzaria em casa mesmo, daí surgiu o nome”, revela.



Durante a pandemia, o crescimento do negócio surpreendeu o casal, chegando a 70% no aumento dos pedidos.

Para quem quer pedir pizza para comemorar a festa em casa, a Pizzaria em Casa tem cinco sabores diferentes. Tanto as tradicionais como: mussarela, calabresa, portuguesa, quanto doces como: chocolates branco e preto, e à moda da casa que faz um sucesso feita com carne seca, cebola caramelizada e pimenta de bico, cheddar e requeijão



Os pedidos podem ser feitos pelo o WhatsApp (92) 996048321, pelo botão de acesso "Pedir Refeição" no perfil do nosso instagram @pizzariaemcasa ou pela plataforma no aplicativo ifood: Pizzaria Em Casa.

Comida Fit

Salgados Fit para festas virtuais da SoGood Congelados | Foto: Max Ferreira

Para quem não quer sair da dieta mesmo com as festas, a SoGood Congelados tem uma proposta diferenciada para o evento. A empresa oferece cento de salgadinhos totalmente sem glúten e sem óleo. Além de sucos naturais para quem não quer tomar refrigerantes.



“A SoGood surgiu quando percebemos a dificuldade das pessoas em encontrar comidas confiáveis verdadeiramente saudáveis e feitas com produtos naturais. Após perceber essa dificuldade e estando aposentada, resolvi investir nesse ramo para me manter ativa”, destaca a proprietária, Ana Maria Bomfim

Para quem quiser encomendar, bastar entrar em contato pelo o WhatsApp (92) 98833-8024 ou pelo Instagram no @SoGood Congelados.

Convite virtual, vídeo e fotos



Em toda o evento precisa de um convite informando a festa. E um convite virtual personalizado para enviar para os convidados no WhatsApp ou até mesmo publicar nas redes sociais (caso for live Party) é uma ótima opção.

Produção de convite virtual | Foto: Arquivo Pessoal

O Maurício Junior prepara os convites para os clientes de acordo como ele quer. Para quem quiser contratar, basta entrar em contato no número (92) 98461-8722.



E como qualquer aniversário, baby chá ou noivado, é necessário eternizar estes momentos com fotos e vídeos, claro. O Max Ferreira registra os bastidores do evento virtual para depois o cliente postar as fotos nas redes sociais. Ele vai todo equipado para registrar o momento especial do cliente.

Max Ferreira, fotógrafo | Foto: Divulgação

Para quem quiser contratar, basta entrar em contato no número: (92) 99327-2134



O vídeo dos bastidores da festa virtual, é uma ótima opção. Aqui em Manaus profissionais de imagens aproveitam para inovar. Com preços acessíveis, o Nicolas Marreco filma todos os bastidores. E o Leonardo Vieira edita os vídeos para os clientes.

Produção dos bastidores da festa virtual | Foto: Divulgação

Além disso, o vídeo personalizado chamando os convidados para participar, eles também fazem



Para contratá-los, basta entrar em contato: (92) 99214-7069 ou 99519-9964

Música

E para animar a festa, também virtualmente, o Caio Camargo canta músicas pedidas pelo aniversariante. Mais informações no @caioxcamargo



Música boa e gospel também. Mais informações no @deeper.w

Plataformas digitais



Após escolher a decoração, é hora de selecionar a plataforma digital mais adequada para a comemoração. Confira alguns dos aplicativos que podem ser utilizados para reuniões virtuais:

- Zoom Metings

O aplicativo, que se popularizou desde o início da quarentena, permite realizar reuniões com até 100 participantes e duração de, no máximo, 40 minutos na versão gratuita.

- Skype

Nesta plataforma, as chamadas de vídeo possuem duração ilimitada para um grupo de, no máximo, 50 pessoas.

- Google Duo

O aplicativo permite reunir até 12 pessoas em uma chamada de vídeo por tempo ilimitado.

- WhatsApp

A versão mais recente do aplicativo de mensagens também disponibiliza um recurso de chamada de vídeo com duração ilimitada para até oito participantes.

- Instagram

No Instagram você tem a possibilidade de fazer a 'live party' e convidar um amigo para participar com você.

Sorteio

A Festeggiare está promovendo um sorteio com mais de nove prêmios. Um deles eles estão dando mil reais (R$ 1.000). Para participar, basta seguir as regras.

*Matéria teve a participação da subeditora do Portal Em Tempo, a Rebeca Mota