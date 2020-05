Um ano sem Gabriel Diniz: veja a trajetória do cantor de 'Jenifer'

Gabriel Diniz ainda é lembrando como um artista original | Foto: Divulgação

Manaus – Há exato um ano, o Brasil se comovia com a trágica morte de Gabriel Diniz, um dos nomes em ascensão no cenário musical brasileiro. Cantor do hit do carnaval de 2019, a música-chiclete ‘’Jenifer’’, o artista levava alegria por onde passava.

Desde o início da carreira, atuando na Banda de Garagem enquanto ainda estava na faculdade, com 19 anos Gabriel ganhava destaque em festas na cidade de João Pessoa, na Paraíba. O talento do cantor rapidamente rendeu bons frutos: empresários locais viram futuro na atuação do jovem, que logo consolidou sucesso com o grupo "Forró na Farra", em 2011.

Além do grupo, o cantor também participou das bandas "Capim com Mel" e "Cavaleiros do Forró". A última conquistou mais de dois milhões de álbuns vendidos e é considerada um dos maiores fenômenos musicais do Nordeste. Como vocalista do grupo, Gabriel Diniz embalou com a canção “Só Quem Amou”.

Muito mais que um sucesso passageiro, Gabriel Diniz trabalhava em carreira solo desde 2016 e lançou três álbuns de estúdio. Em 2018, foi homenageado com o Título de Cidadão Paraibano, com a justificativa de que o músico teria contribuído significativamente para o cenário musical nacional e teria enaltecido o ritmo nordestino.

Sucesso

Gabriel Diniz tinha performances descontraídas | Foto: Divulgação

Aos 28 anos, Gabriel Diniz ganhou destaque nacional com ‘’Jenifer’’, a música mais tocada no carnaval de 2019, e diversificou com ritmos de forró, brega e sertanejo, sempre incorporando a cultura nordestina nas composições.

O hit rendeu ao cantor parcerias com grandes artistas como Simone e Simaria, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, e Wesley Safadão, com quem Gabriel Diniz desenvolveu uma forte amizade.

Fã desde o sucesso do verão, o amazonense Wallison Carvalho afirma que admirava a originalidade e a animação do cantor. "Era algo contagiante, ele tinha um ritmo diferente e charme de sobra, era um artista completo’’.

Ouvido em todas as esquinas durante o carnaval, Gabriel Diniz virou referência artística, sendo chamado em regiões de todo o Brasil para shows. Em uma das últimas entrevistas, o cantor revelou que almejava outros projetos menos irreverentes, focados em baladas românticas e músicas acústicas.

Tragédia

No dia 27 de maio de 2019, no dia que a noiva do cantor completava 25 anos. Gabriel Diniz entrou em uma aeronave com destino a Maceió, em Alagoas, para comemorar pessoalmente com a namorada, Karoline Calheiros, e visitar a família.

O avião, no entanto, caiu em Estância, no sul de Sergipe, a pouco mais de 324 km do destino do cantor, deixando 3 mortos, entre eles, o artista. Médicos do Instituto Médico Legal confirmaram que o impacto da queda foi responsável pela morte das vítimas.

A tragédia gerou comoções em todo o Brasil, abalado pela morte repentina de um dos maiores cantores da atualidade. A fã amazonense Rosa Maria Castro compartilha que não acreditou no ocorrido. ‘’Parece mentira até hoje, foi muito choro na época. Eu nunca tive a oportunidade de presenciar um show ao vivo, e esse sempre vai ser um sonho meu não realizado’’.

A banda Cavaleiros do Forró, onde Gabriel Diniz já participou, lamentou a morte do cantor em um post na página oficial nas redes sociais, logo após o acidente. “A vida é realmente um sopro. Nossos sentimentos à família do cantor Gabriel Diniz e toda equipe que com ele trabalhava”, dizia a mensagem.

Wesley Safadão, amigo e sócio do cantor, também prestou homenagens dois dias após a tragédia, através das redes sociais. “Hoje senti uma dor muito grande, não sabia o quanto ele era tão especial, não só para mim, mas para muitas pessoas. Parecia que ele sabia que a missão dele aqui seria rápida, porque ele vivia intensamente”, lamentou o artista. "Foram os dias mais difíceis que já vivi, perdi um irmão, um grande amigo", completou.

Wesley Safadão se emocionou em velório de Gabriel Diniz | Foto: Divulgação

A família e a noiva de Gabriel Diniz, há um ano, relembram constantemente e homenageiam a vida do cantor. Inicialmente ausentes das redes sociais, uma das primeiras postagens sobre a morte por parte da namorada de Gabriel aconteceu quase um mês após a queda do avião.

"Tudo tão estranho. Tudo tão maior e mais poderoso que nós. Beleza e angústia. Gratidão e tristeza. Por que tudo tão confuso e ao mesmo tempo uma certeza? Só o Senhor explica. Só o Senhor para me dar o conforto que preciso", escreveu a noiva Karoline Calheiros no Instagram.

Velório

O corpo do cantor foi velado em João Pessoa, inicialmente, fechado para familiares e amigos. O cantor Matheus, da dupla Matheus e Kauan, Wesley Safadão e Xand Avião estavam entre os presentes.

A cerimônia foi posteriormente aberta ao público, que fazia fila desde a madrugada. No velório, o pai de Gabriel, Francisco Lacerda Cizinato Diniz, falou com a imprensa e deixou uma mensagem de conforto aos fãs.

"Este momento que a gente tá passando é difícil, é muito difícil realmente. Às vezes você pensa que está sonhando, mas não está. Neste momento, eu falo para os fãs que não se sintam tristes, porque o Gabriel é para mim a maior representatividade da alegria. Eu não me incomodo se as pessoas se manifestarem com alegria neste momento, de maneira alguma. A gente tem que guardar as coisas boas que ele deixou", disse o pai do cantor.

Homenagens

Wesley Safadão e Gabriel Diniz foram grandes amigos em vida | Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (27), completa um ano da morte de Gabriel Diniz, e durante a véspera, vários artistas utilizaram as redes sociais para homenagear o cantor.

Gusttavo Lima, durante uma das lives, relembrou um dos sucessos de Gabriel Diniz, ‘’Paraquedas’’, e performou a música em uma apresentação que levou Gusttavo Lima às lágrimas.

Em uma homenagem especial, Wesley Safadão também relembrou músicas de Gabriel Diniz em uma das últimas lives, o que trouxe boas lembranças aos fãs. A manauara Lucivaneide Anjos exalta a atuação de Gabriel Diniz em vida.

"Para mim, essas lives trouxeram boas lembranças, mas se o Gabriel Diniz estivesse vivo, as lives dele seriam as mais animadas. Eu tenho muito orgulho de ser fã desse anjo, e fico feliz que ele ainda seja lembrado’’.

Além disso, será realizada uma missa online como homenagem ao cantor, e a família de Gabriel Diniz discute ainda um projeto para construir um museu em homenagem ao artista. O objetivo seria reunir todos os bens de Gabriel, incluindo itens pessoais, álbuns e troféus num local onde os fãs pudessem acessar.

“Depois da partida dele, isso vai fazer bem para nós. Ninguém consegue esquecer o Gabriel. Nossa sensação é de que ele está viajando. Não podemos pensar nele com sentimento negativo. Ele era todo bom, mas queremos mostrar o melhor”, afirmou o pai Cizinato Diniz.