Missa relembra um ano da morte de Gabriel Diniz nesta quarta-feira(27)

Nesta quarta-feira (27), a morte do cantor Gabriel Diniz completa um ano, e a família do artista anunciou uma missa online pelo Youtube e Instagram, às 20h, para celebrar a vida e carreira do cantor. A data coincide com o aniversário de Karoline Calheiros, noiva de Gabriel Diniz.

Através das redes sociais, Karoline Calheiros divulgou os detalhes da homenagem e relembrou a alegria do noivo. "27 de Maio, dia difícil de ser encarado por nós. A vontade é de acordar desse pesadelo, porém tudo isso é real e não podemos negar que aconteceu. Mas também temos que lembrar e festejar o quanto Gabriel foi feliz e contagiante enquanto esteve entre nós e por isso celebremos a Páscoa dele juntos, com alegria, na certeza de que ele esteja como anjo que é, ao lado de Deus todo poderoso’’.

O pai de Gabriel Diniz, Cizinato Diniz, revelou que além da missa online, pretende lançar três músicas inéditas do cantor, uma sendo composição do falecido artista. "Procuramos o que estava salvo em computadores. Tinha muito material. Três músicas estavam mais audíveis nos arquivos encontrados”, afirmou em entrevista ao jornalista João Neto do Puxa o Fole.

Ainda sem data para lançamento das músicas, Cizinato afirma que será um presente para os fãs.

Um memorial com acervo do cantor também está sendo arquitetado em João Pessoa, na Paraíba, com peças de roupas, troféus de eventos e de gravações de DVDs.

Tragédia

Há um ano, o Brasil foi abalado pela trágica morte de Gabriel Diniz, que viajava para Maceió, em Alagoas, para comemorar o aniversário de 25 anos da noiva Karoline Calheiro. O avião em que o cantor estava caiu no povoado Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe, e deixou 3 mortos, entre eles, o artista.