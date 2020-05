Live de Alceu Valença nesta quarta-feira (27) dará desconto em cerveja

Um dos principais artistas brasileiros, Alceu Valença realiza a live pela segunda vez durante o isolamento social | Foto: Divulgação

Alceu Valença, voz das canções ‘’Morena Tropicana’’, ‘’La Belle de Jour’’ e ‘’Girassol’’, realizará uma transmissão ao vivo nesta quarta-feira (27), às 21h, em horário de Brasília, na live intitulada ‘’Alceu Na Toca’’, através do Youtube.

Cantando os maiores sucessos, novas composições e com um bate-papo descontraído com o público, Alceu Valença promete encantar os fãs com boas histórias dos 40 anos de carreira.

Em parceria com a cervejaria colorado para a live, Alceu Valença oferece ao público 20% de desconto no Empório da Cerveja, através do código AlceuNaToca, e nesta quarta-feira (27), a cerveja será vendida com 5% de desconto. Entre as opções disponíveis, está a Tropicana, cerveja criada pela marca em homenagem a Alceu Valença.

Um dos principais artistas brasileiros, Alceu Valença realiza a live pela segunda vez durante o isolamento social causado pela pandemia de coronavírus (covid-19). A primeira ocorreu no início de maio, e com o grande sucesso o cantor atendeu a pedidos programando outra apresentação.