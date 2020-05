Espaços culturais de Manaus já têm data para reabertura

A entrevista vai ao ar nesta quinta-feira (28) | Foto: Divulgação

Manaus - O programa Cultura Em Tempo, apresentado pela jornalista Beatriz Silveira, na WEB TV EM TEMPO, traz nesta quinta-feira (28), uma entrevista com o secretário da Cultura do Amazonas, Marco Apolo. Ele explica como a SEC tem lidado com as demandas dos artistas do Amazonas e quais os planos para a fase pós pandemia.

O secretário também traz à tona a situação em que muitos artistas se encontram no cenário atual. E ainda explica de que maneira os órgãos de apoio a cultura estão ajudando. No início da quarentena expedida pelo Estado, foi lançado projetos para que os artistas se apresentassem por meio virtual, a iniciativa teve três fases e hoje está disponível nas redes sociais da secretaria de cultura e economia criativa.

Apolo revela que os espaços não serão abertos todos de uma vez, visto que alguns eventos há um público maior, assim tendo a probabilidade de aumentar o risco de contaminação. Logo, teatros, museus já têm datas para abertura.

Tudo isso você confere nesta quinta-feira (28) no programa Cultura Em Tempo às 17H na Web Tv Em Tempo, pelo Facebook, e YouTube do Portal Em Tempo.