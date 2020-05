Xiado da Xinela comemora 18 anos em Live Show

Manaus - Junho é o mês de dançar quadrilha, comer canjica, pamonha e milho cozido. Entretanto, esse ano as comemorações serão diferentes devido à pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19). Para não deixar a data passar em branco, a Fábrica de Eventos promove no dia 13 de junho uma Live show diretamente do Circo do Marcos Frota. As bandas Rabo de Vaca e Xiado da Xinela são presenças confirmadas no evento. A live será transmitida a partir das 20h no Instagram oficial da Fábrica de Eventos (@fabricadeeventos) e no perfil oficial do Dj Evandro Jr. (@djevandrojroficial).

A noite também será de celebração especial para a banda Xiado da Xinela que comemora 18 anos de carreira. Dj Evandro Jr, vocalista da XDX garante que a noite será repleta de surpresas, uma delas é a despedida do cantor. Ele afirma que está deixando a banda para se dedicar a novos projetos. “Esse ano foi um ano que mudou a vida de todos nós, mas deixar os vocais da Xiado era algo que já estava nos meus planos, uma vez que sou pré-candidato a vereador e nesse momento será preciso dar uma maior atenção para a campanha. Estou me colocando a disposição da sociedade para representá-los durante os próximos quatro anos na Câmara municipal de Manaus. Então, a partir de agora eu sigo na Xiado apenas como produtor e empresário. Vou fazer algumas participações quando for necessário”, disse Evandro.

Sobre a nova formação da banda, ele faz suspense, mas entrega que a XDX terá uma pegada mais pra cima. “Quero uma banda forrozeira, com uma pegada mais pra cima e repertório renovado. Vou voltar a atuar como DJ nas horas vagas. Mas, antes de deixar a Xiado, faço a minha despedida oficial na Live Show da Fábrica de Eventos no dia 13 de junho, às 20h, dia que vamos comemorar os 18 anos da Xiado da Xinela e vou apresentar os novos cantores e músicos!”, finaliza.

*Com informações da Assessoria