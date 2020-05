Lembra dela? Veja como está Barbara Mori, a Rubi

A atriz fez sucesso no papel de Rubi | Foto: Divulgação

Os fãs de novela mexicana devem se lembrar muito bem da ambiciosa e sedutora Rubi, personagem vivido pela atriz Barbara Mori. A novela, exibida em 2004 no México, fez grande sucesso no Brasil em 2005, na telinha do SBT.

Devido ao sucesso da novela, Barbara se tornasse muito querida pelo público. Hoje, aos 42 anos, Mori já é avó e continua fazendo muito sucesso como atriz. Veja como ela continua deslumbrante.