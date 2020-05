Anitta publica vídeo sugestivo e reação de Gui Araújo rouba a cena

Anitta e Gui Araújo estão namorando | Foto: Divulgação

Anitta publicou, na noite de quarta-feira (27), um novo vídeo no Tik Tok. Desta vez, ela aparece numa brincadeira 'sugestiva' com o namorado, o apresentador Gui Araújo. Na postagem, a poderosa aparece abrido as pernas ao som do refrão de "Bellaquita", parceria com Lenny Tavárez, Natti Natasha, Farruko e Justin Quiles, enquanto Gui olha concentrado.

Os fãs reagiram animados à postagem: "A cara dele é o melhor", disse uma. Outra sugeriu: "Alguém viu a tradução da letra? Se não viu, procure ver e depois venha comentar".

Em português, a letra da canção postada por Anitta diz: "Vem, papi, vem, que tenho uma coisinha pra você. Eu já fiz carinho nela, pra deixar ela fofinha".

Veja o vídeo: