Lady Gaga lança música nesta quinta (28) com BLACKPINK

Os fãs de Lady Gaga estão tendo motivos de sobra para comemorar. A artista está na preparação para lançar o "Chromatica ", seu sexto álbum, e antes da estreia oficial, ela já está divulgando algumas faixas. Nesta quinta-feira (28), foi o dia do mundo conhecer "Sour Candy", parceria com a girl band sul coreana BLACKPINK.

No começo do ano, a primeira música do álbum, "Stupid Love", vazou na e já conquistou os fãs da diva pop. Semana passada, "Rain on Me", parceria com Ariana Grande , quebrou a internet e agora chegou a vez do featuring com o BLACKPINK . O grupo musical da Coreia do Sul faz bastante sucesso entre o público jovem e junto dos little monsters, como são conhecidos os admiradores de Lady Gaga , tomaram conta das redes sociais comentando o lançamento.

Confira!

*Com informações do IG