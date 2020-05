Netflix divulga trailer de série zumbi com Sabrina Sato

A primeira temporada da inusitada série “ Reality Z ”, que tem como tema central um apocalipse zumbi, chega à Netflix no próximo dia 10 de junho e o trailer oficial já foi divulgado. A produção original da plataforma de streaming marca a estreia de Sabrina Sato como atriz.

A série se passa no Rio de Janeiro e a cidade maravilhosa está sendo atacada por zumbis. Em paralelo a isso, os participantes de um reality show chamado “Olimpo”, apresentado pela personagem de Sabrina Sato , não fazem ideia do que está acontecendo fora do estúdio de televisão. No trailer, é possível ver que o personagem de Jesus Luz será uma das vítimas do ataque zumbi e que o personagem de Guilherme Weber é o responsável pelo reality show que, aparentemente, segue os moldes do “BBB”.

*Com informações do IG