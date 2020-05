VillaMix Festival terá edição gospel pelo YouTube neste sábado (30)

Manaus - Um dos festivais de música nacional mais conhecidos, que entrou inclusive no livro dos records em 2015, o VillaMix Festival vai realizar uma edição especial só com cantores gospel e pregadores neste próximo sábado (30) a partir das 14h (13h, horário de Manaus). Entretanto, devido à quarentena por causa do coronavírus, o projeto será transmitido pelo YouTube e também pela rádio e pelo aplicativo do VillaMix Festival.

O evento reunirá grandes nomes da música cristã brasileira, todos da nova geração. A estrutura para os shows segue as diretrizes do Ministério da Saúde, como forma de evitar aglomerações e proporcionar um ambiente seguro para os participantes do evento.

Na parte da música, estão confirmados os cantores Eli Soares, Isadora Pompeo, Leandro Borges, André Valadão, Mariana Valadão e Davi Sacer e os grupos Casa Worship, Kemuel, Preto no Branco e Diante do Trono.

Já os pregadores confirmados são os pastores Deive Leonardo, Ezenete Rodrigues, Felippe Valadão, Helena Tannure e Tiago Brunet.

Conheça alguns deles:

Isadora Pompeo

Isadora Pompeo | Foto: Divulgação

Isadora Pompeo, gaúcha de 20 anos, reúne milhões de views no youtube e recebeu o prêmio de álbum gospel mais ouvido na Deezer em 2019. Além disso, suas redes sociais são sempre cheias de conteúdos e de uma interação constante por parte da artista. Assim, um dos seus maiores sucessos, “Hey Pai”, continua sendo uma das músicas mais executadas alguns anos depois de seu lançamento.



Leandro Borges

Já o catarinense Leandro Borges despontou na música nos últimos anos e tem conquistado um público cada vez mais com seus sucessos. “Deus e Eu” é uma das canções mais aclamadas de sua carreira.

Além disso, as canções “Um Refrão Pra Sua Alma”, “Cresça” e “Silêncio de Deus” continuam fazendo grande sucesso pelo país.

Casa Worship

“A Casa é sua” do Casa Worship é a música de maior repercussão da atualidade e eles não poderiam estar de fora do VillaMix em casa Gospel.

A banda goiana apareceu no cenário e garantiu seu espaço como um meteoro.

Kemuel

Kemuel | Foto: Reprodução

Kemuel é um dos mais respeitados nomes na categoria grupo, com execuções perfeitas nos vocais e nas apresentações. De fato, os sucessos são incontáveis e o mais recente “Aba” está no topo das paradas.



Eli Soares

E não para por aí! Indicado ao Grammy Latino em 2017 e 2018, Eli Soares é um dos nomes que abrilhantaram a festa de solidariedade promovida pelo VillaMix. O Cantor que é dono de uma voz única e de músicas que transcendem a barreira do gospel leva para o projeto um repertório recheado de sucessos.

Preto No Branco

A nova formação do Preto no Branco também vai trazer a nova releitura dos grandes sucessos da banda, como “Ninguém Explica Deus”, “Se organize” e muitos outros. Os novos integrantes, Luan, Silas e Fadi terão a responsabilidade de dar a continuidade dos trabalhos feitos dos ex-integrantes do grupo.

Diante do Trono

Diante do Trono | Foto: Reprodução

O Festival tem um destaque especial ao Diante do Trono que em duas décadas vem proporcionando ao público músicas e conferências que tem aproximado milhares de pessoas a Deus. Assim, liderado por Ana Paula Valadão, o DT é um dos mais respeitados grupos de Louvor e Adoração. Além disso, a banda foi o único a encher estádios, avenidas e praças, contabilizando recordes, e um deles de mais de dois milhões de pessoas presentes em uma única gravação.



André Valadão

André Valadão, que é um dos grandes nomes da música e compositor. Em suma, André é intérprete de sucessos como “Milagre”, “Eu e minha Casa”, “Abraça-me” e tantos outros que compuseram projetos que marcaram o cenário da música gospel. A família Valadão é um celeiro da arte, ainda dentro da formação do Diante do Trono, temos a Mariana Valadão, que estará no Villa Mix em Casa Gospel.

Mariana Valadão

“Quero Tocar-te”, música interpretada por Mariana no álbum “Quero me apaixonar” do Diante do Trono, reforçou ao público a voz doce e encantadora, fazendo a música ser uma das mais executadas do projeto. Em sua carreira solo, Mariana coleciona números incríveis e uma agenda dividida entre seus shows e o Pastoreio da Lagoinha em Niterói.

Davi Sacer

Davi Sacer | Foto: Reprodução

Ainda da leva dos que marcaram o cenário da música cristã, temos na lista de confirmados para a live solidária. Davi Sacer, um dos vocalistas do Trazendo a Arca que explodiu no Brasil sendo um dos grupos com mais músicas executadas em cultos e rádios e na época, com uma expressiva vendagem de Cds/Dvds. Logo depois, Davi seguiu sua carreira solo e continua escrevendo músicas que tem tocado o coração do seu grande público.