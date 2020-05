MC Rebeca sensualiza com dançaria em novo videoclipe; confira

MC Rebeca e a bailarina Érica | Foto: Divulgação

A MC Rebecca esquentou a quinta-feira (28) com o lançamento do novo videoclipe do sigle "Te Levar pro Cantin", que já está disponível em todas as plataformas digitais. A produção faz parte do projeto "Carentena" da cantora.

O videoclipe mostra MC Rebeca protagonizando cenas calientes com sua bailarina Érica. "Te Levar pro Cantin" é uma música repleta de sensualidade e cadência sob um trap assinado por LK, integrante do grupo de rap 3030.

As músicas com essa temática vão compor o "Carentena", ainda sem previsão de lançamento.

Confira o vídeo: