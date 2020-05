Morre Rubens Gomes, fundador da Oela, em Manaus

Rubão morreu vítima de uma parada cardiorrespiratória | Foto: Divulgação

Manaus - O ativista, músico e luthier Rubens Gomes, de 60 anos, morreu na última quinta-feira (28), vítima de uma parada cardiorrespiratória, em Manaus.

Rubão, como era conhecido, foi o fundador da Oficina Escola de Lutheria da Amazônia (Oela), em 1998, para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade social, do bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste da capital amazonense.

Ao longo de mais de 20 anos na Oela, além de formar, aproximadamente, 2.300 alunos, no ofício de luthier, passou a se dedicar as causas ambientais, transformando-se na primeira lutheria do mundo a trabalhar com madeiras amazônicas, certificadas com o selo FSC (Forest Stewardship Council) de cadeia de custódia, que acompanha todo o processo de beneficiamento da madeira.

A Oela desenvolve atividades relacionadas a música, arte, esporte, educação ambiental, qualificação profissional, atendimento psicossocial, protocolos comunitários, além de participações importantes em espaços de efetivação de políticas públicas na área da infância, adolescência, meio ambiente e povos e comunidades tradicionais.

A consolidação local e reconhecimento global da OELA, a tornaram respeitada pelo seu engajamento e atuação em projetos socioambientais inovadores, que visam unir forças com a comunidade local, sociedade civil e entidades internacionais no resgate de crianças, adolescentes, jovens e os povos da Amazônia, encaminhando-os a futuros promissores.

A Oficina é um centro de oportunidades, se esmerando em construir modelos de uso sustentável dos recursos naturais, desenvolvendo processos educacionais diferenciados e inovador com um olhar holístico voltado ao aproveitamento racional dos produtos da sociobiodiversidade.

A OELA obteve o certificado de reconhecimento pelo MEC em 2015, como uma das organizações que promovem a inovação e a criatividade no ensino de base do país.