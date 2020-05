Perda no jornalismo brasileiro: morre Gilberto Dimenstein aos 63 anos

Dimenstein foi o criador do site "Catraca Livre" | Foto: Divulgação

Morreu na manhã desta sexta-feira (29) o jornalista Gilberto Dimenstein, aos 63 anos. Dimenstein lutava contra um câncer no pâncreas desde 2019. Durante sua carreira, se destacou na cobertura de temas sociais e de direitos humanos.

Em 2008, o jornalista criou o site "Catraca Livre", cujo objetivo é apresentar informações sobre atrações culturais virtuais ou presenciais em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Formado pela faculdade Cásper Líbero, Gilberto Dimenstein passou pelos jornais "Folha de S. Paulo", "Jornal do Brasil", "Correio Braziliense, "Última Hora" e pela revista "Veja", além da rádio "CBN". Além disso, também é autor de livros como "Meninas da Noite", sobre a prostituição infantil na Amazônia, e "Cidadão de Papel", sobre os direitos da criança e adolescente no Brasil. Ele venceu por duas vezes o Prêmio Esso, o de maior prestígio no jornalismo brasileiro, em 1988 e em 1989 e uma vez o Prêmio Jabuti de Literatura, em 1993, com "O Cidadão de Papel".

Em 2019, após ser diagnosticado com um câncer no pâncreas, já com metástase no fígado, o jornalista escreveu um relato sobre o diagnóstico na "Folha".

"Hoje - é até difícil falar isso - estou vivendo o momento mais feliz da minha vida. Aquele Gilberto Dimenstein do câncer morreu. Nasceu outro. Câncer é algo que não desejo para ninguém, mas desejo para todos a profundidade que você ganha ao se deparar com o limite da vida. Não queria ter ido embora sem essa experiência", escreveu.

Dimenstein ganhou duas vezes principal prêmio nacional de jornalismo, o Esso, em 1988, na categoria principal, com a reportagem A Lista da Fisiologia, e, no ano seguinte, na categoria Informação Política, com O Grande Golpe, ambas publicadas pela Folha de S.Paulo, lembra nota sobre a morte dele, publicada no site.

Nas redes sociais, jornalistas, amigos e políticos lamentaram a morte de Gilberto Dimenstein.