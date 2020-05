Cantor Kokó Rodrigues realiza live show nesta sexta-feira (29)

Cantor Kokó tem vasta trajetória na música | Foto: Divulgação

Manaus – O público on-line receberá uma apresentação especial do cantor Kokó Rodrigues, em live que conta com ritmos de samba, bossa nova, e grandes sucessos da MPB, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Instagram nesta sexta-feira (29), às 20h30.

Acompanhado dos músicos Tiozinho Solano nos teclados, Neil Armstrong Jr. no violão, Pajé na percussão e Fred na bateria, o cantor Kokó Rodrigues promete uma performance de alto astral.

"Vamos fazer de tudo para a noite ser maravilhosa, com pérolas da música brasileira como Tom Jobim, Chico Buarque, Edu Lobo e músicas antigas do Roberto Carlos’’, explicou o cantor. "Tivemos vários pedidos de músicas, e vamos fazer o possível para agradar a todos’’, acrescentou.

Com uma superprodução que inclui drone para filmagem e aparelhagem de som profissional, uma das preocupações na live show também será a segurança dos músicos, que seguirão às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), mantendo o distanciamento recomendado e com a proteção necessária.

"A live veio como uma forma de ajudar e amenizar um pouco esse momento que estamos passando. As músicas vão passar boas mensagens para nosso público", ressaltou Kokó Rodrigues.

Vai Passar

Com vasta carreira no cenário musical, Kokó Rodrigues compartilhou que a transmissão terá o único objetivo de levar conforto às pessoas. "Muita gente estava pedindo para realizar a live, e eu tenho a música como religião, então pensei em utilizar esse dom para levar paz para as pessoas nesse momento que estamos passando. Se Deus quiser, tudo isso Vai Passar’’, afirmou o cantor, esclarecendo, inclusive, o termo que nomeia o show on-line.

Sem pretensão de arrecadar fundos com a transmissão, Kokó Rodrigues revelou que a ajuda que está prestando aos colegas de profissão acontece espontaneamente. "Esta não é uma live solidária pois eu não busco expor essas ações’’, pontuou o cantor. "Antes da live, tenho ajudado amigos músicos arrecadando cestas básicas, sem fazer transmissão sobre isso. Quem quer ajudar, não precisa de palco", finalizou.

Serviço

Live show promete bons momentos com público | Foto: Divulgação

Live show #VaiPassar com Kokó Rodrigues

Quando: Sexta-feira (29) às 20h30 (Horário de Manaus)