Cantora manauara lança música sobre relacionamentos abusivos

Manaus – ‘’Mosaico’’, o novo single da cantora Kely Guimarães está disponível nas principais plataformas digitais. O lançamento da música aconteceu nesta sexta-feira (29), de forma virtual, e a canção é a primeira de um projeto inédito que será lançado no momento de pandemia.

Com uma mistura dos ritmos bolero e rock, ‘’Mosaico’’ retrata um relacionamento abusivo e a libertação dos abusos, com letra composta durante a pesquisa de campo do mestrado da artista, que defendeu a dissertação “Reflexão sobre o trabalho, vivências e práticas musicais de mulheres compositoras em Manaus a partir de 2000”, em março deste ano.

"A ideia da música surgiu percorrendo casas de shows, ouvindo mulheres artistas e não artistas nesse processo. O single fala do silenciamento e do patriarcado e como os papéis de gênero exercem poder em nossas vidas e são romantizados, apesar do peso que impõe sobre nossos ombros’’, expôs Kely Guimarães.

As gravações do single foram realizadas de modo totalmente remoto, com cada participante em casa e arquivos trabalhados virtualmente, com instrumentos analógicos e digitais via plug-ins.

O gênero bolero e rock também foi inovação no processo de composição. "É a primeira vez que componho nessa mistura de gêneros. Me inspirei na atmosfera das músicas de Manaus e queria trazer isso para a gravação. De todo modo, pretendo explorar outros gêneros, mas trazendo uma pitada de rock'n roll em todos eles’’, afirmou a artista.

Carreira

Atuando no ramo musical há 11 anos, Kely Guimarães pretendo lançar outros singles com temáticas diferentes. "O próximo, por exemplo, fala do contexto da pandemia. Gosto de escrever sobre temas como se fossem histórias, fica mais fácil para as pessoas se identificarem", explicou.