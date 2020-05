Berg Guerra e grupo 'A Toada' fazem ‘Live Moda do Bem’ neste sábado

A live distribuirá brindes | Foto: Divulgação

O cantor Berg Guerra e o grupo A Toada são as atrações da “Live Moda do Bem” que será realizada neste sábado (30) pelas redes sociais da Transbyshop. O Mesa Brasil Sesc é parceiro da programação que terá transmissão ao vivo a partir das 16h, diretamente do Balneário do Sesc.

Durante a live serão realizados diversos sorteios de brindes.

Além de levar momentos de descontração para a população, a ação tem como foco principal arrecadar equipamentos de proteção individual (EPIs) e alimentos não perecíveis que serão distribuídos às famílias em situação de vulnerabilidade social neste período de pandemia do novo coronavírus. Já os EPIs serão encaminhados para os profissionais de saúde.

Conforme o diretor da Transbyshop, Moacir Mota Júnior, apesar das dificuldades, a união faz toda a diferença para promoção da solidariedade.

“Hoje diante do que está acontecendo, é um momento muito delicado para os empresários, hoje está todo mundo com uma dificuldade de ajudar, mas é o momento de nos unirmos e tentarmos fazer algo pelas pessoas que precisam mais que nós. A ideia da live é fazer justamente isso, doar para aqueles que precisam mais, em especial para os profissionais da saúde que passam por dificuldades na linha de frente sem os equipamentos de proteção”, disse.

Os interessados em realizar doações poderão fazer via QR-code do Mesa Brasil ou pelo contato de WhatsApp que será divulgado durante a live. Podem ser doados materiais de limpeza e higiene, alimentos não perecíveis e cestas básicas, equipamentos de proteção individual (luvas, máscaras) bem como quantias em dinheiro.

Serviço

O quê: #liveMODADOBEM

Quando: 30/05/2020 (sábado)

Onde: Redes sociais Transbyshop

Horário: A partir das 16h

*Com informações da assessoria