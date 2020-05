'Alimente Nossa Arte' troca alimentos por obras do artista Jandr Reis

Para adquirir a obra é necessário realizar a doação de seis ou mais cestas básicas, que podem ser entregues no ‘drive thru’, localizado no estacionamento do Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - Campanha "Alimente Nossa Arte" ganha uma parceria de peso. O artista plástico Jandr Reis entra para o time solidário. Ele está doando algumas obras que está produzindo durante a quarentena, que serão trocadas por alimentos que serão destinados para atores, cantores, técnicos de luz e som, e cenotécnicos ficaram sem renda durante a paralização causada pela Covid 19.

Para adquirir a obra é necessário realizar a doação de seis ou mais cestas básicas, que podem ser entregues no ‘drive thru’, localizado no estacionamento do Teatro Amazonas, o posto funciona das 9h às 17h e não há necessidade de desembarque no carro, bastando informar apenas que as doações são para os artistas.

A jornalista e imortal da Academia Amazonense de Letras, Mazé Mourão foi uma das primeiras a adquirir uma das obras. Segundo ela, relata em sua rede social a doação nesse momento e um ato de humanidade e não de publicidade.

“Doação não se alardeia, porém, nesse caso, se faz necessário para pedir: contribua, também, porque a sua benemerência terá um ganho espiritual incrivelmente maior”, diz mourão.

Uma das obras também foi adquirida pelo empresário e compositor José Cardoso. Ele levou uma peça da coleção “Jardim do Céu”. Ele realizou a doação pelo sistema de drive thru. “Ajudar em uma causa importante e ainda levar para casa uma obra de um artista plástico conceituado na cidade é bem gratificante”, frisou Zezinho, como é mais conhecido.

Vaquinha solidária

Outra forma de participar da campanha é através da doação em dinheiro, transferência e cartões pela “Vakinha Virtual”, por meio do site www.alimentenossaarte.com.br e realizar doações a partir de R$ 25.

Os valores arrecadados serão adquiridos os produtos para a montagem da cesta básica com a realização de prestação de conta do valor arrecado e o números de pessoas beneficiadas.

Outras informações, para cadastramento ou doações podem ser obtidas pelo telefone, ou WhatsApp (92) 99983-7341.

Sobre as obras

A série “Jardim do Céu” consiste em 24 obras baseadas em desenhos do artista feitos em viagens pela Europa que tinham como destaque flores azuis, as obras estão em papel tamanho A2

Sobre o artista

Jandr Reis nasceu em Óbidos (PA), em 1968, e está radicado em Manaus no ano 1980. É formado em Comunicação Digital Design e Multimídia na Universidade Paulista (Unip) e Pós-graduado em Museologia na UFAM.

Procurou aprimorar-se cada vez mais nas pinturas (objetos/instalações), utilizando modelo vivo, cinema e mídias contemporâneas, através de cursos realizados no Rio de Janeiro, como no Museu de Arte Moderna (MAM), Escola de Artes Visuais – Parque Lage, Fundação Nacional de Artes (Funarte) e Atualização em Introdução à Museologia e Museografia, concepção, montagem e ação educativa em exposições.

Atualmente é um dos responsáveis pelas curadorias e exposições de Galeria e Centros Culturais, Órgãos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. Participou de exposições coletivas nacionais e internacionais, e várias individuais. Artista mapeado Região Norte 99/2000 e 2001/2002, do Projeto Rumos Visuais Itaú Cultural.

