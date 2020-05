Edilson Santana, David Assayag e Márcia Siqueira participam de live

Manaus - Os cantores Edilson Santana, David Assayag e Márcia Siqueira são as atrações de uma live que será realizada na segunda-feira (1) e que terá toda a renda revertida em prol da Casa Vhida. O evento será em comemoração ao aniversário de um ano da Marinara Pizzaria e acontece às 18h pelo Facebook ( https://bit.ly/2XfWEh2 ) e Youtube da Marinara Pizzaria ( https://bit.ly/3eoxmTU ). Durante a live o público receberá todas as informações sobre como fazer as doações.

Localizada na rua Pedro Álvares Cabral, 395, bairro Dom Pedro, a Casa Vhida sobrevive através do apoio de voluntários e funcionários que procuram, através da realização de eventos sociais e parcerias com empresas, conseguir recursos para manter a instituição.

Hoje, mais de 1600 crianças e adolescentes são beneficiados com o trabalho desenvolvido pela Casa Vhida, desde bebês expostos, que são nascidos de mães com o HIV positivo, crianças, até adolescentes que já convivem com o vírus, além das crianças e adolescentes que possuem o vírus e, por viverem em situação de vulnerabilidade social, passaram a residir na casa para receberem o tratamento adequado.

