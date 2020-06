Mestre Jair Mendes vence a Covid-19 e comemora em Manaus

Ao lado de Ozéias Bentes e Carlos Magno (Pato), o mestre Jair Mendes retorna à Parintins | Foto: Divulgação

Manaus – O mestre Jair Mendes, de 77 anos, comemorou alta hospitalar nesta sexta-feira (29), após ser diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19) no último mês. Transferido de Parintins para Manaus, como forma de receber atendimento médico especializado em hospital particular, o pai dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso apresentou melhora e recuperação com 14 dias de amparo médico.

Internado com sintomas leves de Covid-19, o apoio hospitalar foi forma de ''prevenção'' ao agravamento da doença, já que Jair Mendes integrava grupo de risco do coronavírus.

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido prestou homenagens ao artista, que retornou a Parintins também na sexta-feira. ‘’Toda a nação vermelha e branca celebra a vida do maior artista da história do Festival de Parintins. Agradecemos imensamente ao Grupo Samel, por ter dado todo o aparato médico, cuidando de nosso mestre como ele merece. Viva o mestre Jair!’’, divulgaram através das redes sociais.

Coincidentemente, o filho de Jair Mendes celebrava o aniversário no mesmo dia da alta do pai, e agradeceu pela recuperação do mestre. ‘’Foi meu melhor presente de aniversário, quero muito agradecer a todos que mandaram mensagens de conforto e oraram pela saúde do meu pai’’, afirmou Jair Mendes Filho.

Ao lado do mestre Jair Mendes, os artistas amazonenses do Festival de Parintins Ozéias Bentes e Carlos Magno (Pato) também comemoraram a recuperação da doença Covid-19, após internação em Hospitais do Grupo Samel.