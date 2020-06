Luminária personalizada LoveBox faz sucesso para o Dia dos Namorados

| Foto: Divulgação

Manaus – No Dia dos Namorados, o LoveBox, uma luminária-caixa que exibe mensagens personalizadas, é a escolha perfeita para presentear aquela pessoa especial. Com homenagens projetadas na luz, o empresário Paulo Ernesto Bastos, de 49 anos, divulgou o novo produto que custa R$99,90 na loja Criar Design.

Com foco no ramo alimentício, o empresário manauara resolveu se reinventar com a chegada do Dia nos Namorados, celebrado no dia 12 de junho. O lançamento tem se mostrado um sucesso, com poucos dias no mercado, várias encomendas do produto já estão sendo feitas.

‘’A ideia do produto foi inspirada em outras versões parecidas que vimos pela internet, adaptados a caixa às nossas condições, e surgiu o LoveBox’’, afirmou Paulo Ernesto. ‘’O cliente pode escolher o que deseja ser gravado, e nesse ponto é onde a criatividade é a diferença’’. A luminária mede 12x12 centímetros e é possível gravar até 30 caracteres.

Enfeito personalizado para dia dos namorados | Foto: Divulgação

Driblando a crise, a data comemorativa é apenas uma forma que o empresário utilizou para inovar e movimentar o comércio. Com catálogo que oferece uma variedade de opções, com presentes mais descontraídos como abridores, tábuas de frios e para churrascos, painéis e artigos decorativos em geral, todos produtos podem ser personalizados e são entregues no prazo de três dias.



Entre os produtos personalizados, há opções de time de futebol, itens românticos e decorações com frases. Os pedidos podem ser feitos através do Instagram ou pelo número (92) 98443-8686.