Mulher Maravilha, Dark e Indiana Jones: confira as estreias da Netflix

Mulher Maravilha, Dark e Indiana Jones são os destaques do mês de junho | Foto: Divulgação

Manaus – No mês de junho, as novidades da plataforma de streaming Netlflix variam nos gêneros de comédia, romance, ação e aventura, com a presença da heroína Mulher Maravilha, os aventureiros Indiana Jones e Lara Croft, e a vida da estrela de Show de Truman.

Além dos destaques, vários filmes, séries e documentários estão disponíveis na Netflix, confira a lista completa:

Destaques

Indiana Jones e a Última Cruzada (01/06), Indiana Jones e o Templo da Perdição (Sem data definida) e Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (01/06)

A série de filmes Indiana Jones está disponível em três versões. Os longas clássicos de 1984, 1989 e o último de 2008 acompanham as missões em busca de objetos místicos do aventureiro Indiana Jones, enquanto ele enfrenta diversos tipos de vilões.

Show de Truman – O Show da Vida (01/06)

Truman Burbank é um simples vendedor de seguros que leva uma vida simples com a esposa Meryl Burbank. Porém algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar a cidade, os supostos amigos e até a mulher. Após conhecer a misteriosa Lauren, ele fica intrigado e acaba descobrindo que toda a vida foi monitorada por câmeras e transmitida em rede nacional.

Lara Croft – Tomb Raider (01/06)

Lara Croft, interpretada pela atriz Angelina Jolie, é uma aventureira que passa o dia a dia explorando impérios perdidos, descobrindo tesouros preciosos e punindo vilões em combates mortais. Mas, um antigo segredo de seu pai, um célebre arqueólogo desaparecido, está prestes a levar Lara ao maior desafio: o Triângulo de Luz, uma relíquia lendária com o poder de alterar o tempo e o espaço. Ela precisa encontrar o Triângulo antes que caia nas mãos dos Illuminati, uma sociedade secreta que quer dominar o mundo.



Mulher-Maravilha (26/06)

Um dos maiores sucessos de 2017, Diana Prince, interpretada pela atriz Gal Gadot, foi treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível e nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com todas as lutas, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na Terra.

Dark – 3ª temporada (27/06)

Chegando à terceira temporada, a série Dark dá continuidade na trama de sucesso, sobre o misterioso desaparecimento de duas crianças em uma pequena cidade alemã, que remete à acontecimentos idênticos ocorridos há 33 anos atrás.

Séries

Fuller House – episódios finais (02/06)

Modern Family – 7ª a 10ª temporada (02/06)

Perdida (05/06)

Marcella – 3ª temporada (14/06)

The Order – 2ª temporada (18/06)

Coisa Mais Linda – 2ª temporada (19/06)

The Politician – 2ª temporada (19/06)

The Sinner: Jamie – 3ª temporada (19/06)

Filmes

Invasão de Privacidade (01/06)

Hancock (01/06)

Jack Ritcher – O Último Tiro (01/06)

Homens, Mulheres e Filhos (01/06)

Amor Sem Escalas (01/06)

Escritores da Liberdade (01/06)

The Last Day of American Crime (05/06)

Rei Arthur: A Lenda da Espada (07/06)

Destacamento Blood (12/06)

A Busca (12/06)

Wasp Network – Prisioneiros da Guerra Fria (19/06)

Feel the Beat (19/06)

Expresso Destino (19/06)

Festival Eurovision da Canção – A Saga de Sigrit e Lars (26/06)

Em Ritmo de Fuga (30/06)

Robin Hood (30/06)

Perfume de Mulher (30/06)

Branca de Neve e o Caçador (30/06)

A Torre Negra (30/06)

Reality Shows

Keeping Up With The Kardashians – 1ª e 2ª temporadas (01/06)

Top Chef – 1ª temporada (01/06)

Jogo de Titãs – 1ª temporada (01/06)

The Real Housewives of Beverly Hills – 1ª e 2ª temporadas (01/06)

Midnight Dinner – 1ª a 3ª temporadas (01/06)

Queer Eye – 5ª temporada (05/06)

Namoro, Amizade… ou Adeus? – 2ª temporada (12/06)

Jogo da Lava

Crazy Delicious

Rupaul’s Drag Race – 12ª temporada

Rupaul’s Drag Race – Untucked! – 12ª temporada

Documentários

Toda Palavra Contra (03/06)

Lenox Hill (10/06)

Bebês em Foco – Parte 2 (19/06)

Pai, Filho, Pátria (19/06)

Atleta A (24/06)

Esportes do Mundo (26/06)