TV Norte é o novo nome da afiliada do SBT no Amazonas

MANAUS (AM) - A TV Norte Amazonas passa a ser sinônimo da afiliada do SBT no Amazonas nesta segunda-feira (1º). A nova marca nasce em meio a um divisor de águas na história recente da emissora, com a proposta de reunir anseios e necessidades do mercado local, com uma programação variada, elaborada especialmente para o telespectador.

Além de ser uma produtora de conteúdo, a TV Norte Amazonas chega para estreitar os laços com as pessoas, buscando uma relação mais próxima com o público, a fim de gerar senso de pertencimento, por parte da população local.

A emissora tem como meta levar informação com credibilidade, conteúdo de qualidade e entretenimento para todas as classes sociais, públicos e idades, e, de forma relevante, promover a interação dos telespectadores com a programação, por meio das redes sociais.

Identidade visual

Com uma identidade visual moderna e dinâmica, a TV Norte Amazonas, também traz novidades para o público. Como parte das mudanças, o público irá conferir novos pacotes gráficos no conteúdo, vinhetas modernas, novos quadros e formatos, especialmente nos programas "Agora", sob o comando de Márcia Lasmar e do novo telejornal noturno, "Norte Notícias", apresentado por Alex Costa.

Como novidades geram também oportunidades, a TV Norte Amazonas oferece diversas possibilidades comerciais para auxiliar empresários a fortalecerem seus negócios, com opções para todos os segmentos.

De acordo com a assessoria da emissora, tudo isso foi possível, por meio da construção de soluções de comunicação para negócios, produtos e serviços. Essa nova aproximação com o público, vai além da nova marca, pois passa pela relação diária com os colaboradores e consumidores de produtos jornalísticos e de entretenimento, com soluções inovadoras para anunciantes.

TV Multiplataforma

Mais do que uma TV aberta, a TV Norte Amazonas é uma TV multiplataforma, que faz parte do Grupo Norte de Comunicação, formado por quatro emissoras de TV, nos estados de Tocantins, Roraima e Amazonas. Além de emissoras de TV, a empresa de comunicação também conta com rádios e portais de Internet em Tocantins e Amazonas, com forte presença digital.

Portal Norte de Notícias

Um dos destaques do novo momento do grupo é o lançamento do Portal Norte de Notícias, com um layout moderno, responsivo, inovador e conteúdo jornalístico de qualidade.

Assim como a TV Norte Amazonas, o Portal Norte de Notícias, vem para facilitar o acesso do público à informação com uma navegação intuitiva, possibilitando ao usuário, ter acesso ao conteúdo produzido pela equipe, por meio de diversos dispositivos.

Todas essas mudanças também podem ser conferidas por meio das redes sociais e programação da TV Norte Amazonas, diariamente no canal 10.1 da TV aberta e no 517 da Claro/NET, com as principais informações no Portal Norte de Notícias.

