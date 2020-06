Cantor amazonense Moham Enrique lança videoclipe de ‘Salve Mãe!’

O videoclipe já está disponível no Youtube, Spotify, Apple Music, Deezer e nas principais plataformas digitais. | Foto: Divulgação

Manaus – O cantor e compositor amazonense Moham Enrique lançou, no último sábado (30), o videoclipe da música ‘’Salve Mãe!’’, primeira produção do artista, que faz parte do projeto autoral intitulado "Som, Luz e Breu". O bairro Praça 14, na Zona sul de Manaus, foi o cenário para a gravação do clipe. O videoclipe já está disponível no Youtube, Spotify, Apple Music, Deezer e nas principais plataformas digitais.

Como forma de pré-divulgação do projeto, a música ‘’Salve Mãe!’’ será faixa do álbum Som, Luz e Breu. A obra mistura elementos da linguagem regional com a rítmica pop contemporânea. "A canção surgiu com a necessidade de me expressar através da música sobre a importância do laço materno e da familiar para a formação psicossocial de um indivíduo dentro da sociedade", afirmou o cantor durante entrevista ao EM TEMPO.

A paisagem manauara também é um dos elementos que o artista Moham utilizou para a identificação do público. "A ideia é fazer com que as pessoas se comuniquem com o videoclipe", declarou.

Som, Luz e Breu

O álbum Som, Luz e Breu é o primeiro projeto autoral do cantor Moham Enrique, que trabalha no cenário musical profissionalmente há 3 anos. Em produção e com previsão de estreia para 2020, a música ‘’Salve Mãe!’’ será a primeira faixa do álbum.

O cantor explicou que o projeto terá cinco canções, incluindo ‘’Salve Mãe!". A intenção de Moham Enrique é produzir um videoclipe para cada música. "De forma poética, o álbum representa a bipolaridade vivida na nossa sociedade, o que pode ser interpretado de diversas formas", explicou Moham. "Como preto e branco, bem e mal, nesse sentido'', acrescentou.