Museus do Vaticano reabrem para público com visitas agendadas

Uso de máscaras é obrigatório em visita aos museus | Foto: Reuters/Guglielmo Mangiapane/Internet

Os Museus Vaticanos, fechados desde 8 de março em decorrência da pandemia do novo coronavírus, foram reabertos nesta segunda-feira (1º), mas só estão permitindo visitantes que usam máscaras de proteção e que realizem previamente reservas pela internet, para controlar o número de pessoas presentes ao mesmo tempo.

Em seu primeiro dia de funcionamento após quase três meses, o local recebeu 1,6 mil pessoas, sobretudo famílias romanas. Todos tiveram suas temperaturas verificadas e precisaram higienizar as mãos. O número de visitantes é maior do que o esperado pelos representantes dos museus.

Nos últimos dias, a diretora Barbara Jatta havia explicado que a expectativa era abaixo do normal, mas de qualquer forma os Museus Vaticanos estariam prontos para receber todos em conformidade com as regras de prevenção da Covid-19.

Segundo Jatta, este momento é ideal "para admirar estas obras-primas universais sem a multidão de turistas dos últimos anos". O Vaticano também reabrirá as Vilas Pontifícias de Castel Gandolfo, residência de verão dos papas, mas apenas aos sábados e domingos. Todas as medidas de proteção serão exigidas igualmente.