Concurso literário dará prêmio de R$1 mil para escritores brasileiros

O concurso é para novos escritores brasileiros | Foto: Divulgação

Novos autores brasileiros podem ganhar R$1 mil no concurso "Pense Algo Bonito, Sonhe com a República Tcheca". Os participantes precisam escrever um conto que envolva uma cidade da República Tcheca que não seja a capital Praga.

"Queremos aproveitar esse tempo de quarentena para estimular a viagem que a literatura proporciona" - diz Luiz Fernando Destro, Diretor do Escritório de Turismo da República Tcheca no Brasil. "Escrever e ler sobre um país é o primeiro passo para criar o desejo de conhecê-lo", completa.

O júri do concurso é formado por um membro do Turismo Tcheco, um membro da editora da Revista Viajar pelo Mundo e um jornalista convidado. Além do primeiro prêmio de R$ 1.000, também será contemplado o segundo melhor trabalho, que receberá uma coleção de livros relacionados à República Tcheca. Os dois vencedores terão suas obras publicadas pelo site MundoViajar.

A participação é gratuita e aberta a qualquer pessoa maior de idade que escreva em língua portuguesa. Para se inscrever, basta enviar o trabalho para o endereço de e-mail [email protected],especificando no assunto do e-mail “Concurso Literário” e incluindo no corpo da mensagem as seguintes informações do autor:

Título da história

Nome completo e endereço

Telefone de contato

O prazo de envio é até dia 15 de junho de 2020. O regulamento completo está no link https://mundoviajar.com.br/concurso-cultural-republica-tcheca/