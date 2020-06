Está longe? Confira como comemorar o Dia dos Namorados à distância

Manaus – O Dia dos Namorados é uma data muito especial para os casais que buscam surpreender a pessoa amada. Porém, com o distanciamento social provocado pela pandemia do coronavírus, comprar um presente para esta data se tornou um gesto ainda mais especial. Afinal, para os casais que não moram juntos e estão cumprindo a quarentena, o namoro se tornou um relacionamento à distância, o que faz com que cada atitude tenha uma importância maior.

A principal forma de aproveitar o Dia dos Namorados com quem ama é usar a tecnologia ao seu favor. Invista na criatividade, identifique um programa que seja compatível com a personalidade de ambos e não perca a oportunidade de realizar surpresas, esse pode ser o momento para renovar os votos e mostrar que não importa a situação a união sempre prevalece.

Jantar Romântico Virtual

Utilizem velas, pétalas de rosa ou somente pouca luz para realizar o jantar a dois | Foto: Reprodução

Apesar de muitos restaurantes estarem fechados e não poderem receber seus clientes, os locais estão disponíveis para pedidos por delivery. Escolham sua comida ou restaurante preferido e montem um ambiente romântico.



Utilizem velas, pétalas de rosa ou somente pouca luz para realizar o jantar a dois, é uma opção para ter aquele gostinho de estar juntos e não deixar a data passar em branco. Uma alternativa para quem quer economizar é pedir o jantar nas abas de promoções dos aplicativos de delivery, fique atento.

O jantar romântico deve ser simples, utilizem esse momento para conversarem sobre os dias, mas lembrem-se de não sobrecarregarem o momento. No jantar não é viável falar de como tudo deu errado, conversem sobre assuntos positivos e não percam a oportunidade tomar um bom vinho juntos.

Olhem as estrelas

As estrelas podem ser admiradas de qualquer lugar do mundo, elas são um dos principais fenômenos naturais que continuam as mesmas não importa o momento em que vivemos. Admirem as estrelas pela janela, deitados na grama ou até mesmo na porta de casa o importante é se conectar pelas luzes do luar.

Nesse momento, façam uma ligação e coloquem uma música calma que ambos gostem. Relembre historias alegres de vocês, situações divertidas, viagens e usem o momento para se declarar. Não poupem palavras bonitas, se o sentimento é verdadeiro não há problema em contar para a pessoa amada tudo que sente por ela.

Vocês podem começar por elogios simples, depois falem o que gostam um no outro isso vai fazer que por algumas horas esqueçam que estão distantes, se concentrem nas coisas que não mudam com o tempo são elas que fazem o amor valer a pena.

Compre presentes online

O ato de presentear pode ser simples permitindo que a pessoa lembre de você assim que receber o item | Foto: Reprodução

Devido à distância, o presente precisar ainda mais especial. Para isso não é necessário que ele custe boa parte da sua renda, o ato de presentear pode ser simples permitindo que a pessoa lembre de você assim que receber o item.

Nesse momento, muitas lojas estão fazendo entregas use essa ferramenta para surpreender seu amor. Faça a compra em um site, escolha a opção de embrulhar para presente e coloque o endereço do seu amante para a entrega.

Presentei seu parceiro ou parceira com canecas personalizadas, fotos polaroides de vocês, doces, itens de decoração ou aquele produto que já estava sendo desejado pela pessoa antes da quarentena acontecer, seja criativo o mercado online tem muitas opções.

Cinema a dois

Escolham o filme juntos e comecem a assistir no mesmo momento | Foto: Reprodução

Se o casal é mais tranquilo e preferem programas calmos e não querem montar um cenário para ficarem juntos, fazer uma sessão de cinema a distância é a melhor opção. Afinal, quem não gosta de assistir um bom filme com o seu amor?



Escolham o filme juntos e comecem a assistir no mesmo momento, a sugestão é que a sessão seja reproduzida na televisão ou em um notebook, pois o celular precisa ficar livre para que vocês possam conversar e comentarem.

Uma boa dica é que o casal escolha filmes com temáticas interessantes e descontraídas, lembrem-se de sair do óbvio e fazer escolhas positivas. Divirtam-se e não esqueçam a pipoca.

Planejem

Não percam a chance de planejar reencontros | Foto: Reprodução

Já pensou poder deixar tudo e curtir o dia dos namorados viajando para o lugar que quiserem? Mesmo que não seja possível fazer uma viagem real, muitos aplicativos oferecem viagens online, mostrando pontos turísticos, passeios e programações diferenciadas onde o casal pode planejar sua próxima viagem pós-pandemia.

Não percam a chance de planejar reencontros, a saudade e a esperança faz com que o amor permaneça vivo nos corações, acreditem que tudo ficará bem em breve. Planejem a primeira atividade que vocês faram quando tudo passar, o primeiro passeio, lanche ou até mesmo contato. O exercício fará com que ambos percebam que logo estarão juntos novamente.

Dormir juntos?

Preparem se para descansar e façam uma ligação quando estiverem deitados | Foto: Reprodução

Depois de tantas atividades chegou a hora de dormir, e esse momento também pode ser feito a dois. Preparem se para descansar e façam uma ligação quando estiverem deitados, não importa quem dormirá primeiro ou se a ligação permanecerá até o dia seguinte, o importante é que vocês têm a oportunidade dormir juntinhos, desejar boa noite e contar qual foi a melhor parte do dia dos namorados a distância.



Se concentrem na respiração um do outro, isso fará com que vocês adormeçam juntos eternizando o momento para sempre na memória de ambos.