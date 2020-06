Artistas amazonenses realizam 'Live' com o melhor da música infantil

A transmissão para o público infantil acontece nesta sexta-feira (3) | Foto: Divulgação

Manaus – O público infantil também terá uma transmissão especial nesta sexta-feira (5), às 17h. A trupe musical com os artistas Isaac Amorim, Cleyton Tenório e Paulinho Moura fará uma live com canções infantis com muita alegria para animar esse momento de isolamento social.

Além do trio de artistas, acontecerá a participação do “Tio Bebeto” contando histórias que vão mexer com o imaginário infantil.

“Será uma tarde regada de muita alegria e diversão. Cantaremos lindas canções e também vamos contar muitas histórias. Nossa tarde vai ser muito animada e divertida nesta sexta-feira de quarentena. Aguardamos todos vocês em nossa Live nesse dia especial”, disse Isaac Amorim.

A transmissão será feita pelo canal no YouTube do artista Isaac Amorim . No repertório da equipe há canções que foram eternizadas em cantigas de roda, músicas populares, canções que marcaram as crianças nos anos 80 com o grupo "Balão Mágico". "Mundo Bita", "Palavra Cantada" e "Galinha Pintadinha" não podem faltar para a diversão dos pequenos.

"Os papais e mamães pediram muito, por isso separamos um dia muito especial voltado para as crianças", finalizou Amorim.