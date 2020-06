Cantor Jyou Guerra realiza live com Guto Lima e Berg Guerra

Live terá participação de Guto Lima e Berg Guerra | Foto: Divulgação

Manaus - O cantor sertanejo Jyou Guerra se prepara para a live ''Na Varanda 2'', que acontecerá neste sábado (06), às 17h. Esta edição terá momentos especiais como a participação dos cantores John Veiga, Guto Lima e Berg Guerra.

Além do entretenimento, a live tem o objetivo solidário de ajudar os profissionais do ‘'backstage'’, técnicos de áudio, luz, roadies, carregadores e demais profissionais que atuam nos bastidores de shows e espetáculos culturais, impossibilitados de trabalhar devido a pandemia.

“O intuito da live sempre é levar entretenimento para as pessoas em casa. E eu acredito que muitas pessoas sentem falta dos shows, eventos, de estar próximo do seu artista preferido. Além de aproximar nós artistas do nosso público, temos o intuito maior de arrecadar alimentos para ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade nesse momento tão difícil”, disse Guerra.

As doações alimentícias levantadas durante o show online serão revertidas para o Programa Mesa Brasil Sesc que fará a posterior distribuição dos donativos aos profissionais.

Com repertório variado, desde as músicas mais tocadas em seus shows até recentes lançamentos como “O copo não vai te trair” e “Frio na barriga”, o cantor promete música de qualidade e surpresas aos fãs.

A transmissão será no canal oficial do cantor, no YouTube, e terá início às 17h.

Serviço

O quê: Live #NAVARANDA2

Quando: 06/06/2020 (Sábado)

Onde: No canal de YouTube Jyou Guerra

Horário: A partir das 17h