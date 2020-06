Seleção de Festival de Cannes 2020 aposta em diretoras mulheres

Segundo o diretor artístico Thierry Fremaux, as mulheres ganharão destaque | Foto: Divulgação

O diretor artístico do Festival de Cannes, Thierry Fremaux, deu uma prévia da seleção oficial de 2020 do evento, que será divulgado nesta quinta-feira (4). Apesar do cancelamento do evento físico pela pandemia do novo coronavírus, 56 longas vão receber o “selo de aprovação” de Cannes, e alguns serão exibidos em outros festivais.

Em entrevista à revista Variety, Fremaux revelou que a seleção de produções de 2020 terá mais diretores estreantes - comandando 15 (26,7%) dos longas escolhidos - além de um maior número de diretoras mulheres. As cineastas se fazem presentes em 16 filmes escolhidos, 28,5% do total, e um aumento de dois títulos em relação ao ano de 2019.

Apesar de ainda serem minorias, o diretor artístico revelou que há um avanço: "A presença de mulheres cineastas é uma evolução que estamos observando nos últimos anos. Isso demonstra, em número e valor, a contribuição artística e humana que as mulheres fizeram ao cinema contemporâneo”.