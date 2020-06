Veja como será a cultura amazonense no pós-pandemia

Alguns locais já têm data para reabrir, mas outros seguem sem previsão | Foto:

Manaus - Espaços culturais de Manaus vão contar com nova realidade para visitação, após a reabertura no pós-quarentena, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Número máximo de público por sala, uso obrigatório de máscaras, restrição de entrada de pessoas que apresentem sintomas de Covid-19 e distanciamento social em áreas de maior movimentação. Essas serão medidas adotadas na nova realidade da cultura amazonense.



O projeto de retomada do comércio, que começou de forma gradualmente na segunda-feira (1º), será dividido em quatro ciclos. Visitas a parques públicos e atrações turísticas serão liberadas no terceiro ciclo, com início previsto para dia 29 de junho, mas grupos de risco ainda não retornam e devem continuar com o isolamento social.

No quarto ciclo, com início previsto para 6 de julho, cinemas poderão operar com capacidade máxima de 50%, e grupos de risco também voltam às atividades, exceto se não permitido por ordem médica.

Estabelecimentos como bares, casas de shows e eventos também devem abrir no quarto ciclo, mas com data ainda a ser definida. De acordo com o secretário de cultura do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, esta categoria deve ser uma das últimas a retornar às atividades e seguirá um protocolo padrão para prevenção de contaminação.

O “novo normal” da cultura começa a ser testado neste mês | Foto: Michael Dantas

“A cultura foi um dos primeiros seguimentos que parou, e todos percebem que deve ser um dos últimos a retomar as atividades, porque é essencialmente uma atividade presencial’’, afirmou o secretário. “Faremos o que for possível e seguro, caso seja necessário retomar a paralisação total, acataremos a decisão’’, completou.

Permanência da atuação dos espaços estará sujeita a alterações e medidas restritivas, caso surja novo pico, mas, conforme quadro de diminuição dos casos de Covid-19 em Manaus, o governador Wilson Lima afirmou que decisão de reabertura é a mais correta no momento.

“Todas as ações que tomamos são responsáveis, equilibradas, levando em consideração uma série de fatores, como diminuição de casos na capital e o aumento da estrutura de atendimento para a Covid-19’’, afirmou Wilsom.

A abertura de espaços culturais também está condicionada a medidas de segurança especiais, e a “nova realidade” entrará em ‘’teste’’ neste mês, conforme levantamento realizado pelo Portal EM TEMPO.

Vale ressaltar que, havendo um aumento no quadro de internações e número de pacientes com diagnóstico de Covid-19, a reabertura será novamente controlada, retornando às medidas de restrição anteriormente adotadas.

Atuação dos espaços estará sujeita a alterações e medidas restritivas | Foto: Divulgação

Principal cartão postal de Manaus, o Teatro Amazonas é um dos locais que deverá abrir as portas ao público no próximo mês. A previsão de reabertura dos principais pontos culturais do estado está sendo estudada pela Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, para que ofereça segurança à população.

Já os locais administrados pela Prefeitura Municipal de Manaus seguem sem previsão para reabertura, apesar da liberação de parques públicos e atrações turísticas, conforme o calendário das atividades econômicas, para o dia 29 de junho.

“No momento, o cenário ainda não nos permite divulgar uma data oficial, uma vez que ainda há muitas incertezas em relação à propagação da doença na cidade de Manaus, e as próximas duas semanas serão cruciais para essa análise’’, informou a Manauscult

Os protocolos de segurança que serão adotados na ocasião da reabertura estão sendo desenvolvidos pela equipe da Manauscult, seguindo as orientações e planos de combate já existentes, produzidos pela Organização Mundial do Turismo, Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTA), Ministério do Turismo, entre outras.

Sala de cinemas | Foto: divulgalção

Cinemas (Previsão para 6 de julho)

Além da ocupação máxima de 50% nas salas de projeção, outras medidas de segurança deverão ser seguidas pelas redes de cinemas.

O protocolo a ser seguido pelo Casarão de Ideias, no Cine Casarão, inclui a obrigatoriedade de máscaras, aferição de temperatura em todos serviços oferecidos pelo Casarão e sistema de triangulação de assentos.

“Dessa forma, poderemos dar segurança e manter o distanciamento social. Esse sistema consiste em anular alguns assentos, criando uma área de segurança entre as cadeiras’’, informou João Fernandes Neto, diretor do Casarão de Ideias.

Outras redes de cinema nacional ainda estão em fase de estudos sobre a reabertura, contando com orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), para o retorno.

Bares, casas de shows e eventos (Sem previsão)

Ainda sem data definida para a retomada de eventos no Amazonas, as empresas estão em fase de planejamento para atuação. A Fábrica de Eventos, uma das maiores empresas de entretenimento na região Norte, deverá seguir as regulamentações impostas pelo Governo do Estado.

“No momento não há grandes expectativas, pois sabemos que a retomada será lenta, e seremos um dos últimos setores a ser normalizado, mas todas as medidas de segurança serão devidamente acatadas na eventual retomada’’, informou a assessoria da Fábrica de Eventos.

Espaços Culturais deverão se adaptar com novas medidas | Foto: Divulgação

Os principais espaços culturais de Manaus também se encontram na mesma perspectiva, e aguardam as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), para retornar os atendimentos.

Demostrando insegurança para a retomada das atividades, a “Casa Criativa Vila Vagalume”, que funciona como restaurante, bar e local para eventos, acompanha as informações sobre a pandemia no Estado.

“Enquanto os dados não apresentarem algo seguro, não consideramos responsável abrir e ser um agente de contágio para nossos clientes e amigos’’, ressaltou a gestora do espaço, Vivian Gramophone.

A proprietária do Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, Gabriela Pauchner, ponderou que a abertura seria arriscada nesse momento. “Como empresária, é lógico que gostaria muito de retornar logo, pois o espaço precisa se manter, mas frisamos que vidas são mais importantes’’, afirmou. “Estamos pesquisando muito, observando e esperando o momento para voltarmos. Quando acontecer, que seja de maneira segura para todos’’, acrescentou.

Shows seguem sem previsão | Foto: Mara Magalhães

A aferição de temperatura, obrigatoriedade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para funcionários, e demais mudanças para assegurar a saúde dos frequentadores do “Curupira Mãe do Mato” serão algumas das medidas discutidas para implantação no espaço.

Higiene mais rígida, restrição de público e distanciamento em locais de maior circulação, como banheiros e filas são outras medidas, além das obrigatórias, que o “Espaço Cultural Muiraquitã” pretende aderir no retorno das atividades.

‘’Certamente as coisas não serão as mesmas, o espaço deverá se adequar a um novo ritmo, mas acreditamos que, aos poucos, a situação irá se encaminhar para uma nova forma de entretenimento’’, afirmou uma das proprietárias do espaço, Fernanda Rodrigues.