Cantor amazonense George Japa celebra 2 anos de carreira solo

No total, George Japa tem 12 anos de atuação na música | Foto: Divulgação

Manaus – O cantor George Japa comemorou os dois anos de carreira solo na última terça-feira (2). Em entrevista ao Portal EM TEMPO , Japa relembrou a primeira apresentação no novo projeto, há exatos dois anos, a motivação para seguir carreira solo, o sucesso nesse período e as próximas produções.

Com 12 anos atuando no cenário musical, o parintinense iniciou em 2006 o trabalho profissional em bandas de forró, antes de seguir carreira solo, onde buscava expandir o estilo musical. “No novo caminho, queria explorar outros estilos, como sertanejo, swingueira, sem deixar o forró de lado. Com isso, eu e minha equipe conseguimos abranger vários públicos e entrar em vários projetos e casas de shows’’, relatou George Japa.

Na primeira apresentação solo em Manaus, Japa lembra que a performance não foi satisfatória, mas que já evoluiu muito desde a ocasião. “No dia, eu estava muito cansado de toda a jornada que tivemos para divulgar o show e o lançamento da carreira solo, e também não tivemos muito tempo para ensaiar, mas foi um aprendizado para a equipe’’, diz o cantor. “Pouco tempo depois, pudemos nos redimir, teve o projeto com o Wesley Safadão, com o Gusttavo Lima, com a Marília Mendonça, e também performamos várias vezes com o Jerry Smith. Foram marcos incríveis’’.

Com a chegada da pandemia, outros projetos foram adiados. “Tínhamos uma estratégia montada para 2020, que infelizmente foi por água abaixo. Mas, estamos nos adaptando e reinventando. Temos vários materiais prontos e esperando o momento certo para lançar novos clipes e músicas’’.