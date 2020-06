Celdo Braga é o convidado do Programa Cultura EM TEMPO desta quinta

Celdo Braga é músico e poeta | Foto: Divulgação

Manaus - O Programa Cultura EM TEMPO , apresentado pela jornalista Beatriz Silveira, na WEB TV EM TEMPO, traz nesta quinta-feira (4) uma entrevista com o Celdo Braga. O artista falou sobre os bio-instrumentos e música orgânica.

Projetado pelo poeta e músico, os instrumentos têm uma sonoridade única e inovadora, com a cara e o som da Amazônia.

Com uma trajetória marcada por arte e valorização cultural, Celdo explica a importância e conexão do meio ambiente com os sons.

Os materiais usados todos são retirados da natureza, os ritmos surgem a partir de folhas, cuias, caroços de frutas, sementes, e ainda itens obtidos de uma reciclagem, como tubos de papelão.

As melodias são compostas desde o canto do tucano, os sons dos pássaros e o bater das mãos. Celdo contou a experiência de ter se apresentado em algumas bandas do Amazonas, e atualmente participa do grupo "Gaponga", onde começou a apresentar seus bio-instrumentos e produzir oficinais.