Produtor Amazonense Rodrigo Seixas assina com gravadora europeia

Apesar da paralisação no setor de entretenimento, o ano está sendo promissor para Rodrigo | Foto: Divulgação

Manaus - Natural de Manaus, Rodrigo Seixas vem conquistando notoriedade no cenário eletrônico mundial com seus últimos lançamentos. Ele leva consigo o nome de seu estado, mostrando que o Amazonas tem grandes produtores. Seu mais novo EP, “Acid House”, acaba de ser lançado pela Playmobil, sub-label da gigante Material Series do Mihalis Safras, e possui 3 tracks, “Acid House”, “Jack” e “What the F”.

Apesar da paralisação no setor de entretenimento, o ano está sendo promissor para Rodrigo, que recentemente alcançou o TOP #33 Hype de Tech House do Beatport com a música “Cmon”, pertencente ao seu último EP lançado pela Go On, junto da música “Like This”. Destacando ainda mais o seu talento para a música eletrônica, o experiente DJ e produtor amazonense assinou a track, “My House”, com a Happy Techno, label espanhola do artista Lexlay, e que em breve será lançada no “Compilation Barcelona 2020”. O dono da Happy Techno gostou tanto do trabalho do brasileiro que incluiu “My House” no repertório de sua última LIVE.

Ainda em 2020, no começo do ano, o artista se apresentou em 3 grandes rádios europeias, a Ibiza Radio 1, o Café Mambo Ibiza e a Italian Radio Uno, através do radioshow de Javi López, o Defcast, de sua gravadora Defined.

“Eu amo muito o que faço e acredito que podemos chegar longe se houver muito trabalho. Ainda não tenho muita visibilidade em meu estado, mas estou conseguindo grandes feitos com o meu som e trabalhando muito pra isso. As recentes conquistas me motivam a continuar seguindo em frente”, conta Rodrigo.

Para o futuro, podemos esperar mais feitos do amazonense. Ele está trabalhando em uma colaboração com o DJ e produtor Bondar, americano que já lançou por gravadoras importantes como Sola, Loulou, Delicious, e entre outras. Contribuindo para o desenvolvimento do Tech House nacional e a cena eletrônica do Amazonas, Rodrigo Seixas é um nome que ainda dará muito o que falar.

*Com informações da assessoria