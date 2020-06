Banda Treme Terra prepara live para o Dia dos Namorados

O grupo foi um dos primeiros do Amazonas a apostar no segmento de vendas das músicas por streamings | Foto: Divulgação

Uma das maiores bandas de forró do Norte do país, a Treme Terra, vai aderir à moda das apresentações virtuais, e anuncia para o próximo dia 12 de Junho, Dia dos Namorados, às 19h, a sua primeira live, intitulada “Treme Terra e Os Corações Apaixonados”, transmitida na página oficial da banda no Facebook para todo o Brasil.

A Treme Terra é uma das bandas de maior atuação no atual cenário cultural de forró estilo “pé-de-serra" manauense. Trazendo consigo uma poética inspirada no cenário romântico urbano, as letras mesclam também críticas sociais bem-humoradas, crônicas do cotidiano e a preocupação com o meio ambiente.

Com a proposta de pesquisa e prática da música com estilo regional, a Treme Terra mescla seu portfólio com ritmos genuinamente nortistas como as toadas, carimbó, músicas de beiradão, baião, xote, brega pop e forró.

As influências musicais da banda variam de canções do começo das décadas de 80 aos mais contemporâneos sons e movimentos da dita Música Popular Amazonense. Apesar da tendência voltada para o forró, a banda Treme Terra apresenta uma pegada autoral pós-moderna, misturando a formação de “regional” (violão, sanfona, zabumba e triângulo) com a instrumentação do jazz e do rock, como uso do baixo elétrico, guitarra semi-acústica e bateria.

Criada em 1995 pelo músico Roberto Bezerra de Oliveira, o “Bopp” – principal compositor e arranjador da antiga banda Carrapicho, a Treme Terra tem seu nome alusivo ao maior tambor utilizado no Festival dos Bumbás de Parintins. “O nome representa ainda um som alegre, forte e arrojado, que treme a terra de alegria, que balança o corpo e levanta poeira”, explica Bopp.

O grupo lançou em julho de 2000 o seu primeiro álbum autoral, "Um Show de Forró", que lhe valeu convite para apresentações dentro e fora de Manaus, com forte inserção em TVs e rádios locais.

O sucesso das letras atraiu a atenção da crítica musical brasileira, e a banda foi convidada para participar do filme “A Selva”, e viu incluídos dois de seus hits na trilha sonora do longa-metragem, as músicas “Bate Coxa” e “Saga do Seringueiro”.

O segundo trabalho do grupo, “Um Terremoto de Forró”, lançado em 2004, abriu o cenário da banda para as apresentações nacionais, possibilitando shows em Mato Grosso do Sul, Paraná, Brasília e Pará, entre outros. Por seu envolvimento com a cultura local, a banda recebeu proposta de apresentação no Brazilian Day, em Nova York, em 2005.

Apesar de a live do próximo dia 12 de Junho ser uma estreia no formato dos shows normalmente realizados no histórico da banda, a participação da Treme Terra nas rede sociais é antiga. Além disso, o grupo foi um dos primeiros do Amazonas a apostar no segmento de vendas das músicas por streamings desde 2005.

“Estamos buscando nos adaptar aos novos parâmetros de apresentação no cenário musical. Vai ser uma experiência nova, algo muito especial que vai nos demandar um esforço em equipe para garantir a mesma pegada, o mesmo agito, dos nossos shows ao vivo”, explica Bopp.

Com informações da assessoria*