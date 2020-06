Grupo feminino de rap do AM participa de festival Latinidades

| Foto: Divulgação

Manaus - O grupo de rap amazonense Mulheres In Rima apresentará o show ''Representatividades'' na Feira Cultural Preta e no Festival Latinidades, um dos maiores festivais de mulheres negras da América Latina. A proposta aprovada e os materiais das outras contempladas do Festival estará disponível neste sábado (6) no Instagram da @latinidadespretas.

O show comemora 4 anos de atuação do grupo no cenário cultural de Manaus, sobretudo do rap e HipHop, sendo uma das 67 contempladas no Edital Latinidades Pretas - Trabalhadoras da Cultura, na edição de maio desse ano, com apoio da Fundação Tide Setubal.

O objetivo é gerar renda e dar suporte às trabalhadoras da economia criativa: empreendedoras, produtoras, artistas, artesãs, escritoras, chefes de cozinha, mães, trabalhadoras domésticas, intelectuais, mulheres negras e indígenas autônomas, para reduzir os impactos econômicos da Covid-19. Foram 1.400 projetos inscritos e somente 67 tiveram suas propostas aprovadas.

Segundo Cléia Alves, Mc, poetisa e Rapper do Mulheres in Rima, "o festival é mais um momento de podermos divulgar o nosso trabalho com a música e a poesia, que vem dar visibilidade à produção cultural das expressões de várias mulheres pretas. Dizer que no Amazonas tem sim mulher preta produzindo arte e cultura".

O show Representatividades é uma afirmação da identidade étnica das integrantes do grupo Mulheres In Rima. ''Estar junto de mulheres com diversos saberes, de vários segmentos sempre é um aprendizado mútuo. Para nós, mulheres da Amazônia, é sempre uma conquista e resistência ser contempladas em editais de tamanha proporção isso nos mostra que a nossa luta não é em vão", afirma Cida Aripória compositora e rapper do grupo.

