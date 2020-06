Jota Quest realiza live em prol do Amazonas neste sábado (6)

Rogério Flausino, Marco Túlio Lara, PJ, Paulinho Fonseca e Márcio Buzelin | Foto: Divulgação

Manaus - O grupo Jota Quest, formado pelos músicos Rogério Flausino, Marco Túlio Lara, PJ, Paulinho Fonseca e Márcio Buzelin, realiza neste sábado (6), a partir das 20h (horário de Brasília), a live ‘’A Voz do Coração’’, com o objetivo de arrecadar fundos para a população carente no Amazonas. O show será transmitido através do canal oficial no Youtube da banda.

A apresentação, que promete bate-papo com os fãs, além de muita música, recolhe doações para a campanha ‘’Dias Melhoras Amazonas’’, uma ação solidária para compra de alimentos e produtos de higiene.

As doações serão destinadas à população carente do Amazonas, como forma de reduzir os efeitos da pandemia da covid-19 no estado.

“Vimos o estado do Amazonas como uma região muito mais frágil do que outras. A partir daí, seguimos em busca de entidades idôneas que pudessem nos ajudar nessa missão”, disse o músico Rogério Flausino, vocalista da banda.

Os materiais arrecadados serão destinados às “Pontifícias Obras Missionárias” (POM), que, com apoio da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), do grupo CÁRITAS (Regional Amazonas) e da CRB (Conferência dos Religiosos do Brasil), cuidarão da entrega e distribuição das doações. A ação solidária também tem o apoio da “342 Amazônia”, organização para preservação ambiental.

Participação do público

Buscando maior participação do público, o Jota Quest convidou os fãs a gravarem vídeos, que serão reproduzidos durante a live. Através do Instagram, o grupo incentivou as produções.

"Pode ser uma mensagem bacana para alguém que você não está podendo abraçar neste momento, ou então, uma mensagem de algo que você gostaria muito de dizer ao mundo todo’’, explicam pelas redes sociais.

"Aproveite para pedir uma música. Pode ser sua canção preferida, uma que você queira dedicar a alguém, ou aquela que te conforte neste momento’’, acrescentaram.

A orientação é que o vídeo seja gravado na horizontal, e enviado para o e-mail [email protected], onde passará por seleção.