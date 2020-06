Saiba o que vai rolar na última temporada de ’13 Reasons Why’

| Autor:

Saiuuuuuu! A quarta e última temporada da série americana “13 Reasons Why” já está disponível na Netflix a partir desta sexta-feira (5). A última temporada conta com dez episódios e fazem o desfecho da história. A série foi inspirada no livro de Jay Asher, e inicialmente era centrado em Clay Jensen (Dylan Minnette) após a morte de Hannah Baker (Katherine Langford).

A quarta temporada é mais curta que as anteriores, que possuem 13 episódios em cada uma, e vai mostrar a formatura dos alunos do colégio Liberty High. A sinopse divulgada pela Netflix revela que a turma da Liberty High School está se preparando para a formatura, mas antes que os alunos possam se despedir da escola, terão que manter um segredo perigoso enterrado, bem como enfrentar “escolhas comoventes” que podem impactar seus futuros para sempre.

A última temporada conta com dez episódios e fazem o desfecho da história | Foto: Divulgação

A terceira temporada foi sobre quem estava por trás da morte de Bryce e, através dos flashbacks, a verdade foi sendo revelada. No final, os espectadores descobrem que Jessica e Alex Standall (Miles Heizer) foram as responsáveis. Elas foram confrontar Bryce após ele ter sido espancado por Zach Dempsey (Ross Butler). No episódio final, Ani Achola (Grace Saif) diz à polícia que era Monty quem estava por trás do assassinato.

A partir de agora, Clay passa a ser pressionado. “Temos um problema”, questiona Tony Padilla (Christian Navarro). Os personagens começam a se questionar se vão conseguir manter o segredo. “Precisamos resolver isso pelo Monty”, diz Winston Williams (Deaken Bluman).

No episódio final, Monty e Winston aparecem dormindo juntos. Clay passa a ser atormentado por imagens de Monty e passa a frequentar um terapeuta, Dr. Robert Ellman (Gary Sinise).

