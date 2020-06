O experimento cênico-performativo ‘Vela’ estreia nesta sexta (5)

Experimento cênico-performativo será exibido no canal Nupramta, no Youtube | Foto: Divulgação/SEC

Manaus - Nesta sexta-feira (5), a partir das 21h, será a estreia de “Vela”, experimento cênico-performativo do Núcleo de Práticas Meditativas no Treinamento do Artista (Nupramta), projeto de extensão vinculado à Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e coordenado pela professora do curso de Teatro, Vanja Poty. A apresentação acontecerá por meio do canal do Nupramta no Youtube, e a classificação indicativa é para maiores de 12 anos.

Já no domingo (7/), às 18h, os artistas que integram o projeto participarão de um bate-papo com o público sobre a criação do trabalho, na plataforma Google Meet. Além de Vanja Poty, o encontro contará ainda com Ítalo Rui, Lu Maya, Thais Vasconcelos e Victor Kaleb.

“Este núcleo de pesquisa visa oferecer aos artistas manauaras a possibilidade de vivenciar caminhos de experimentação em seus treinamentos por meio de técnicas diversas de meditação e ioga”, explica a coordenadora. “O Nupramta está em atividade há cinco anos em Manaus. Começamos realizando uma série de trabalhos dentro da universidade e, com o tempo, estamos propondo práticas de ação interventiva e de performance na cidade”.

Segundo o ator Ítalo Rui, a proposta do experimento cênico-performativo surgiu a partir de vivências dos integrantes do coletivo sobre o período de pandemia.

“Fomos pegos de surpresa, mas queríamos continuar criando juntos, então veio a ideia da ‘Vela’, no formato digital. Ainda estamos tentando entender este novo normal e habituando nossas criações”, conta o artista. “A obra é, na verdade, um exercício artístico nosso, de continuar criando e tentando estar juntos, mesmo que distantes”.

O Nupramta também está no Instagram (@nupramta) e Facebook (/Nupramta).