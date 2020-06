‘Não temos uma resposta’, diz Wilson sobre Festival de Parintins

Ainda não existe nova data para o Festival Folclórico de Parintins | Foto: reprodução

Manaus – O governador do Amazonas, Wilson Lima, em entrevista concedida na manhã desta sexta-feira (5), na sede do governo, informou que ainda não há respostas sobre a realização do Festival Folclórico de Parintins em 2020, por conta da pandemia do Coronavírus.

“Nós precisamos entender que o festival é folclórico e histórico, mas as pessoas precisam ser protegidas. A festa é internacional e há uma preocupação com as pessoas que possam participar. Se você me perguntar hoje sobre se vai acontecer o festival direi que não temos uma resposta. Não sabemos como será a pandemia nos próximos meses e anos. Vamos conversar com os bois para construir uma proposta para o melhor para a ilha de Parintins e as pessoas que esperam a festa”, enfatizou o governador.

Wilson Lima se pronunciou na manhã desta sexta-feira | Foto: Arthur Castro-Secom

Segundo boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância (FVS), emitido na quinta-feira (4), Parintins conta com 1.490 casos confirmados e 58 mortes por Covid-19. A festa continua suspensa até segunda ordem.

Em maio, a empresa Amazon Best, contratada pelos bois Caprichoso e Garantido para a venda dos ingressos e camarotes do Festival Folclórico de Parintins comunicou oficialmente o adiamento do evento.

Clientes que compraram ingressos para o Festival de Parintins 2020 podem usar os ingressos com validade para a nova data do evento que será divulgada.

Os torcedores apaixonados pelo Boi Caprichoso, Thiago Chaves e Thiago Barbosa, já estavam com os ingressos comprados e estadia reservada. Hoje aguardam ansiosamente pela nova data do evento.

Os torcedores azulados aguardam a nova data o festival | Foto: reprodução

“Já estávamos com tudo comprado. Esperávamos ansiosos por uma posição do governo para sabermos a data do festival, porém até o presente momento não foi repassada nenhuma informação. Todos estamos sem saber quando será realizado. Rumores apontam para o cancelamento do festival deste ano. Estamos pedindo a Deus que tudo passe, o festival para a gente é algo religioso”, disse Thiago Chaves.

A jornalista Julia Rodrigues, torcedora do boi Garantido, também se programou para o festival deste ano, mas com o adiamento preferiu manter as preparações para 2021.

Julia Rodrigues é torcedora do boi Garantido | Foto: reprodução

“Seguindo aquele velho ditado, 'Quem vai pra Parintins uma vez, quer ir o ano todo', eu já tinha programado a viagem para o festival de 2020. Minha família toda é muito ligada a boi e eu sou apaixonada pelo Garantido, mas ficou inviável de ir, mesmo se tiver uma nova data. Esse ano de 2020 foi muito pesado. Um festival que transborda alegria como o de Parintins não acontecer, parece até um desrespeito. Eu sigo com a ideia de que é mais justo que seja cancelado, mas que algo seja feito pelos artistas que dependem da renda do evento” afirmou Julia.

Leia mais:

- Apaixonados pelos bumbás relembram momentos do Festival de Parintins

- Pessoas apaixonadas pelos bois de Parintins que levaram suas paixões para dentro de casa.





Assista ao Web TV News na Web TV Em Tempo:



Confira dicas de prevenção ao coronavírus:

>