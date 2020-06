Estudantes e gestor do Amazonas participam de antologia do RJ

Os alunos do ensino médio ganharam destaque com os textos | Foto: Divulgação





Manaus – Três estudantes e um professor de escola pública do Amazonas tiveram textos selecionados para compor a antologia “Parem as máquinas”, do Selo Off Flip, de Paraty, Rio de Janeiro. A coletânea será lançada em setembro deste ano.

A estudante Alexandra de Paula Oliveira, da 3ª série do ensino médio, motivou-se a escrever o texto “Por uma peônia”, com inspiração na observação de pássaros que sobrevoavam o pátio do Colégio Amazonense Dom Pedro II.

O nome de Alexandra aparecerá como colaborador do livro com dois textos. O primeiro deles, citado acima, é a história de uma flor refletindo sobre seu destino. “Ele era, originalmente, uma história curta que escrevi como avaliação de Literatura. Foi durante a época de provas, olhei para os pássaros sobrevoando o pátio da escola e pensei em como eles tinham sorte de estar passando por aquilo. Isso me deu a fagulha inicial e, aos poucos, fui montando o resto do conto, que também foi inspirado pelas crônicas de Astrid Cabral”, afirmou a estudante.

Além de “Por uma peônia”, ela assina “Evolução”, uma espécie de comentário sobre como todas as grandes histórias já haviam sido escritas. “Então, decidi escrever um texto justamente sobre isso”, disparou. A vontade de participar das seleções do Selo Off Flip era algo que a jovem já nutria desde o ano passado, mas que teve de adiar por conta da idade. “Desde então, estive acompanhando o perfil [da Flip] e fiquei sabendo da antologia ‘Parem as máquinas’”, completou.

Junto à estudante, os jovens Alefh da Silva Gama e Eduardo Augusto Hungria Mota Vinhote, também tiveram seus textos selecionados pela editora. Alefh submeteu a crônica “Fases” à chamada pública, enquanto que Eduardo emplacou o conto “Chuva”.

“Meu trabalho aborda uma série de momentos pelos quais o protagonista Raul passa. Essas etapas são acompanhadas de várias referências musicais, onde há encaixes perfeitos para cada situação. Logo, tudo pode ser resumido em uma única palavra: ‘fases’”, explicou a Alefh.

De acordo com ele, a inspiração para o texto veio do cantor e compositor Raul Seixas. Fã declarado do artista, o jovem quis homenageá-lo com a crônica. “Procurei mostrar que alguns versos de suas músicas formam uma história completa e única”, finalizou o estudante.

Durante uma conversa frenética com uma amiga, Eduardo ficou sabendo que um dos alunos de sua avó havia cometido suicídio. Naquele momento, ele pensou na diferença dos cotidianos de algumas pessoas que conhece: alguns são difíceis e corridos e outros têm vantagem de tempo, alguns têm ótimos relacionamentos em família e outros são mais fechados em casa. “A cada momento que eu estava fazendo qualquer coisa, pensava em algum amigo que, provavelmente, estaria fazendo algo distinto”, contou o jovem.

Foi dessa reflexão que ele se inspirou para “Chuva”. “A quantidade de eventos que acontecem em único momento, sendo eles bons, ruins ou neutros. Tentei mostrar o futuro incerto que cada um imaginava”, finalizou Eduardo.

O gestor do Colégio Amazonense Dom Pedro II, David Wanderson Miranda Martins foi inspirado a participar da seleção pelo próprio trio. “Quando me falaram, resolvi participar também. Inspirado por eles”, revelou David, que tirou do projeto “Aula em Casa”, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a ideia principal para o seu texto, “Castelo online”

“Nosso estado é referência no que diz respeito ao ensino não presencial. As pessoas têm de saber disso e conhecer um pouco a organização educacional daqui. Nossos professores são preparados e possuem todas as ferramentas à disposição, além do apoio para desenvolver atividades e se reinventar mesmo em tempo de pandemia”, encerrou.

*Com informações da assessoria

