VillaMix: Rionegro e Solimões, Leonardo e outros fazem live

O maior festival de música do Brasil realiza neste domingo (7), às 15h (14h horário de Manaus), uma nova live do projeto VillaMix em Casa com a edição Modão.

A transmissão reunirá os artistas Rionegro e Solimões, Leonardo, Mato Grosso e Mathias, Cezar e Paulinho e o Trio Parada Dura. Serão horas de entretenimento e solidariedade.

O espetáculo ao vivo será transmitido pelo canal oficial, rádio e aplicativo do VillaMix Festival.



O modão, estilo produzido a partir da década de 1910, em que o som da viola é predominante, encanta brasileiros admiradores da música sertaneja. Pensando nisso, a live traz tradicionais nomes no line-up, que proporcionarão momentos de nostalgia e diversão para o público que está em casa.

O público que prestigiar o VillaMix em Casa Modão também poderá realizar doações para instituições filantrópicas por meio do PicPay, empresa parceira da transmissão.



O festival promoveu, nos últimos meses, o projeto VillaMix Esperança e também três edições do VillaMix em Casa com renomados artistas brasileiros. As ações conquistaram surpreendentes números de usuários simultâneos, que curtiram as lives e também realizaram doações.

Ao todo, foram arrecadados: 2.119,000 em dinheiro para as instituições Hospital de Amor de Barretos, ONG Amigos do Bem, Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e AACD, além disso, foram distribuídos para todo Brasil mais de 100 mil toneladas de alimentos, mais 4 mil cestas básicas e 558.000 insumos hospitalares.

*Com informações do R7