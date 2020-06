Legião Vermelha realiza live de ‘Esquenta do Dia dos Namorados’

O grupo resolveu usar o evento virtual para auxiliar a Associação de mulheres Sateré-Mawé com a arrecadação de doações de qualquer valor | Foto: Divulgação

Manaus - Para matar a saudades do Boi Garantido, no próximo dia 11 de junho, não por acaso véspera do Dia dos Namorados, acontece a Live ‘Esquenta Dia dos namorados’, a partir das 20h, que será transmitida pelo Youtube e no Instagram . Terá participação de Fellipe Jr. e João Paulo Faria, o Pai Francisco do “Boi do Povão”. O evento é realizado pela Legião Vermelha, grupo de torcedores organizados nas redes sociais, que torce pelo Boi da Baixa de São José.

De acordo com Djane Senna, uma das administradoras da Legião Vermelha, a festa virtual tem duplo sentido. “Como também estamos comemorando os dois anos do grupo, e não teremos a tradicional saída do Garantido às ruas de Parintins para comemorar o Dia dos Namorados, pensamos em oferecer mais esse presente aos nossos seguidores para que a saudade diminua um pouco”, explicou, completando que além do show com as todas temáticas em alusão ao dia dos namorados, haverá ‘Correio do amor’ e sorteios de vários brindes.

O grupo também estará comemorando dois anos desde sua criação | Foto: Divulgação

Apoio social

Djane conta ainda, que o grupo resolveu usar o evento virtual para auxiliar a Associação de mulheres Sateré-Mawé com a arrecadação de doações de qualquer valor, que serão doadas à entidade indígena. As doações podem ser realizadas via QR Code que será gerado no dia do evento, durante a Live.

“Nesse momento delicado que o mundo vive, temos que ter um compromisso social também, apesar da festa. Então, optamos por destinar o que arrecadamos para doar a uma tribo indígena. É muito rápido e fácil”, afirmou Djane.

Doações serão feitas a Associação de mulheres Sateré-Mawé | Foto: Divulgação

Segundo João Paulo Faria, Pai Francisco do Garantido, a ideia é executar os clássicos apaixonados do Garantido, entrecortados por versos de Lindolfo Monte Verde e Tony Medeiros, dois amos históricos do Boi da Baixa.

Legião Vermelha

Oriundo das redes sociais, o grupo de torcedores do Boi Garantido formou-se em 31 de maio de 2018. Depois de mudanças de nomes, logos e membros, consolidou-se como Legião Vermelha e, este mês festeja dois anos. É composta por 40 membros espalhados por todo Brasil em oito Estados e doze cidades.

