Gosta de filmes? Veja títulos disponibilizados na web

Até o dia 8 de maio, a pandemia provocada pelo novo coronavírus já tinha infectado mais de 3,9 milhões de pessoas e matado mais de 277 mil em todo o planeta, segundo estatísticas oficiais.

Se a indústria, de forma geral , sofreu perdas após a paralisação de inúmeros ramos comerciais, a área da cultura foi uma das principais afetadas pela quarentena vigente em boa parte do mundo.

Nesse contexto, multiplicaram-se plataformas virtuais para transmitir gratuitamente shows, exposições e filmes. Se você é daqueles que reclamava e desejava ter mais tempo para finalmente poder ver alguns filmes, conheça alguns sites para conferir durante a quarentena.

Festival ‘É Tudo Verdade’

O “É Tudo Verdade”, considerado um dos maiores festivais de documentários do planeta, concedeu seu acervo ao Canal Brasil Play no SpCine Play e no site do Itaú Cultural. A iniciativa inédita deixará os filmes disponíveis até o dia 25 de junho, dependendo da plataforma acessada.

Os filmes disponibilizados já estavam sendo exibidos em salas de cinema no país, mas, em função da quarentena, a organização do festival liberou o acesso para que os amantes da sétima arte possam apreciá-los nas suas casas. As produções incluem clássicos nacionais, como Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos, de Marcelo Masagão, até séries inéditas, como A Herança da Coruja, de Chris Marker.

Tradicionalmente, o festival ocorre presencialmente entre os dias 24 de setembro e 4 de outubro nos circuitos de cinema nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Até o presente momento, as datas estão mantidas.

Portal Curtas

Um dos maiores acervos de curtas-metragens brasileiros, e alguns estrangeiros, o Portal Curtas é uma ótima opção para quem gosta de curtas ou para os que têm muitos afazeres e não dispõem de tanto tempo para apreciar longa-metragens.

Patrocinado pelo canal televisivo Curta!, o Portal Curtas disponibiliza centenas de filmes nacionais, especialmente, os do circuito mais alternativo e, até mesmo, alguns que não chegaram a ser exibidos em festivais. O site organiza os filmes mais acessados em categorias como “Mais Vistos”, “Mais Comentados” e “Mais Votados”.

Medeia Filmes

Responsável pela programação de várias salas do circuito independente de Cinema em Portugal, a Medeia Filmes também está disponibilizando inúmeras produções gratuitamente em seu site oficial a cada semana.

Chamada de “Quarentena Cinéfila”, a iniciativa traz filmes desconhecidos dos grandes circuito, incluindo o de diretores mais famosos no círculo underground, como Wim Winders. Para saber quais filmes são dispostos semanalmente, é preciso acompanhar as redes sociais da empresa no Instagram e no Facebook.

Fantaspoa

Com a quarentena, a 16ª edição do Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre (Fantaspoa) teve de ser adiada. Assim, os organizadores do evento decidiram disponibilizar filmes gratuitamente em seu site.

Entre os selecionados, estão curtas internacionais e nacionais, com destaque para a produção cinematográfica do Rio Grande do Sul. Os títulos oferecidos marcaram os 15 anos de história do festival, que ocorre tradicionalmente em Porto Alegre. Argentina, Estados Unidos e Croácia são alguns países cujas produções são prestigiadas pelo festival.

Spcine Play

A plataforma de streaming da Spcine, empresa estatal que promove o desenvolvimento da indústria audiovisual paulistana, já era referência antes da pandemia. Para quem quer curtir a quarentena e fazer um cinema do sofá da própria casa, o recurso torna-se uma das grandes fontes de filmes.

Até o final de 2020, a Spcine Play liberou gratuitamente 230 filmes, além de séries, shows e talks exclusivos de seu catálogo. São produções raras como o filme ucraniano A Gangue, todo falado em linguagem de sinais, cujo elenco conta com atores com deficiência auditiva.

Além de filmes, a Spcine Play disponibiliza conferências como “A Liberdade é uma Luta Constante”, feita pela filósofa e ativista Angela Davis, cuja trajetória é marcada pelo combate ao racismo. Outra preciosidade é o bate-papo com a atriz Fernanda Montenegro, gravado no Theatro Municipal de São Paulo durante a primeira edição do Festival Mário de Andrade.

