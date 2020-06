Mesmo sem data definida, artistas manauaras organizam show

O show vai reunir Bel Martine, Um Trevo e Duda Raposo | Foto: Divulgação

Manaus - No período de dificuldade o mundo parou, e a música foi o alívio de muitos corações aflitos e perdidos em tantos sentimentos de saudade. Um show ainda sem data definida no Teatro Manauara vai reunir artistas que falam através da canção. Bel Martine, Um Trevo e Duda Raposo em um show inédito e especial.

A compra da entrada para um show que ainda não tem data é um ato de solidariedade para com artistas que sentiram a recessão com o fechamento obrigatório de bares, restaurantes e eventos para evitar a proliferação do novo coronavírus. O setor deverá ser o último a retornar a sua totalidade.

O show acústico vai trazer um novo olhar da cantora Bel Martine, o lançamento do EP “Tríade” de Um trevo e a contemporaneidade de Duda Raposo. Os artistas garantem uma apresentação intimista com músicas autorais, releituras de cantores consagrados e toda versatilidade da nova MPB.

Bel Martine



A veterana Bel Martine fará o seu primeiro show presencial pós-pandemia e confessa: “Estou ansiosa para ter essa conexão novamente com as pessoas. Eu vejo esse show como um ato de esperança e afirmação sobre a importância da arte na vida humana”. E ainda destaca o que o público pode esperar dessa apresentação. “O público vai receber de mim muito amor, esperança, e consciência. Aguardo vocês, ansiosa”, destacou.

Bel Martine, artista Manauara, cantora, compositora e ativista faz um som plural oferecendo ao público, desde o início de sua carreira, releituras de grandes clássicos da mpb, pop, folk e indie. A artista descreve sua musicalidade como o registro de seu autoconhecimento, imerso em desconstruções e novas construções, intenso, político e aberto as múltiplas facetas humanas.

Um Trevo



Outra apresentação será do trio Um Trevo que nasceu em 2019 e é formado por três jovens manauaras. O grupo conta com diversas influências que vão do rock ao indie e a MPB, trazidas pela originalidade do guitarrista e violonista Caio Costa, a pegada incisiva na bateria e percussão de Matheus Câmara e a potência vocal de Ana Bia.

Um Trevo apresenta repertório mesclado entre o autoral e algumas versões de músicas já consagradas, transitando com segurança entre diversas vertentes da música regional e nacional, além de provocar em suas letras autorais reflexões cotidianas da vida do indivíduo moderno, geralmente inspiradas em experiências pessoais, sem deixar de lado as críticas políticas que, inclusive, estão presentes no seu primeiro EP, “Tríade”, lançado em março de 2020.

Duda Raposo



Duda Raposo é outro nome confirmado para este show. A cantora começou a desenvolver seu dom musical de forma precoce, com seis anos, em compartilhamento de seu talento em plataformas na internet. Hoje com 18 anos, sonha em conectar as pessoas pela música. Duda conta quando resolveu sair do virtual para os palcos.

“Ao decorrer dos anos publiquei covers e projetos autorais em plataformas relativamente menores, até que em 2019 tomei a importante decisão de levar isso mais à frente. Dei início à minha carreira fazendo shows, participações em eventos, projetos e lançando oficialmente canções autorais em redes de maior alcance”, destacou a artista.

Recentemente Duda lançou um single chamado "Ana" e atualmente segue trabalhando no seu primeiro álbum, na expectativa e intenção de levar o melhor resultado aqueles que acompanham seu trabalho desde a internet.

Para quem quer garantir antecipadamente sua presença no show, à venda de ingressos já está disponível através do site loja.teatromanauara.com.br.

