Roberta Miranda anuncia live no estilo junino no próximo sábado (13)

A cantora Roberta Miranda anuncia para o próximo sábado (13), a partir das 19h, a segunda live no YouTube neste período de distanciamento social. O show virtual traz o tema “Arraial da Roberta” em comemoração às festas juninas, com direito a itens típicos, além, é claro, de uma fogueira cenográfica.

Como não pode faltar em uma tradicional festa junina, o “Arraial da Roberta” contará com um correio elegante, no qual os fãs poderão mandar um recado à pessoa amada e ainda ganhar uma música cantada pela Roberta Miranda para o Brasil inteiro ouvir. Para participar, basta conferir os detalhes da promoção no Instagram da artista.

Sobre o repertório da live, os grandes clássicos que marcam a trajetória da “Rainha da Música Sertaneja” serão novamente contemplados, a exemplo de “Vá Com Deus”, “A Majestade, o Sabiá” e “Meu Dengo”.

Roberta Miranda também presenteará o público com sucessos como “Duas Taças”, “Atração Fatal” e “Vida Dividida”, que não fizeram parte do repertório anterior e estão sendo muito pedidos pelos fãs.

