Confira os filmes e séries mais vistos na Netflix em 2020

O Milagre na Cela 7, Um Senhor Estagiário e Resgate | Foto: Divulgação

Manaus – Com um catálogo que oferece opções dos mais diversos gêneros, a plataforma de streaming Netflix constantemente lança novas opções de filmes e séries. Nas obras lançadas em 2020, algumas se destacaram mais do que as outras, e o Portal EM TEMPO listou os 10 títulos mais assistidos e procurados da Netflix. Confira:

O Milagre na Cela 7 - Filme

Por mais de um mês no Top 10 diário da Netflix, o filme fez sucesso entre o público e se tornou um dos maiores sucessos da plataforma. Separado da filha por um crime que não cometeu, Memo, um homem com deficiência intelectual, precisa provar a inocência ao ser preso pela morte da filha de um comandante. Ele passa a contar com a ajuda dos companheiros de cela e de quem também está do outro lado das grades.

Brincando com fogo – Série

O reality show se passa em uma praia paradisíaca, onde jovens solteiros se conhecem e se envolvem. Mas há um desafio: para ganhar o prêmio de 100.000 dólares, eles precisam renunciar ao sexo.

Resgate - Filme

Tyler Rake, interpretado por Chris Hemsworth, é um agente especial que recebe a difícil missão de libertar um garoto indiano mantido refém. Apesar de estar preparado fisicamente, ele precisa lidar com crises de identidade e com o emocional fragilizado por problemas do passado, para que consiga designar a tarefa da melhor maneira possível.

O Poço – Filme

Cena do filme O Poço | Foto: Divulgação

O Poço conta a história de um uma prisão dividida por níveis, que abriga duas pessoas por andar. Os prisioneiros são alimentados uma vez por dia, através de uma plataforma que desce continuamente, com comida insuficiente para todos os níveis. Dois homens cansam de passar fome e decidem mandar um recado para os administradores do lugar.

Sex Education – Filme

Otis é um adolescente socialmente inapto que vive com a mãe, uma terapeuta sexual. Junto com Maeve, uma colega de classe rebelde, ele resolve montar a própria clínica de saúde sexual para ajudar outros estudantes da escola.

Quer mais dicas do que assistir? Veja as estreias da Netflix de junho

O Limite da Traição - Filme

Grace Waters é o pilar de longa data de uma comunidade na Virgínia, que enfrenta com classe a mudança do ex-marido e da amante. Um dia, com a ajuda da melhor amiga, ela tenta conhecer um novo amor. Entretanto, Grace é acusada de matar o novo marido e aguarda julgamento pelo crime, tendo como única esperança uma defensora pública inexperiente.

Control Z – Série

Sofía é uma garota isolada, mas observadora, que começa a própria investigação quando um hacker ameaça a ordem social da escola onde estuda ao invadir os celulares de alunos e revelar vários segredos.

Um Senhor Estagiário – Filme

Cena do filme Um Senhor Estagiário | Foto: Divulgação

Ben Whittaker é um viúvo de 70 anos que descobriu que a aposentadoria não é tudo aquilo de bom que as pessoas falam. Aproveitando uma oportunidade de voltar à ativa, ele se torna estagiário sênior de um site de moda, fundado e dirigido por Jules Ostin, com quem cria uma forte amizade.

Eu Nunca... - Série

Eu Nunca... retrata a vida moderna e complicada de uma adolescente americana filha de indianos, inspirada em momentos reais da infância da atriz e comediante Mindy Kaling.

